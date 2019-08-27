蔡英文稱「台灣價值」展現在政策 柯文哲：聽嘸

2019-08-27 12:36

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲與總統蔡英文為「台灣價值」再度隔空交火，柯前天嗆「全台灣人民都很想知道小英總統的台灣價值是什麼」，昨再喊話「你的台灣價值是什麼？我要你回答」。蔡英文在澎湖回應說，她的台灣價值已展現在不同政策與事務處理上。

對此，台北市長柯文哲今直言，自己昨天看蔡總統回應看得「啼笑皆非」，她說她的台灣價值是在落實政策，「拜託，我們每天蓋公宅、推公共化幼兒園，難道我們沒有在實踐台灣價值嗎？」

他還細數蔡政府政策如一例一休、年金改革、管中閔、吳音寧等，質疑這是蔡的台灣價值嗎？講那沒有用的，講了老半天，她還是沒講出她的台灣價值是什麼，「我就聽嘸」。

媒體追問所以覺得小英欠他一個道歉？柯文哲表示，不是欠他一個道歉啦，而是「你每次問人家台灣價值，現在輪到人家問你，你的台灣價值是什麼？講給大家聽」，但不能說是政策跟施政，「拜託，我們每天蓋公宅、認真上班，難道我們就不是台灣價值？不會嘛！」

至於是否給這張考券不及格分數？柯語諷表示她還沒交卷啊，接著更對著鏡頭喊話：「欸欸欸，小英啊，不要躲了，你的台灣價值是什麼，你就老實講吧。」

此外，柯文哲昨接受聯合報專訪中談到，曾覺得蔡英文有機會讓台灣重新開機，「結果她根本甩不掉新潮流」。對此，媒體今問柯，是否是高雄市前市長陳菊要負責？柯文哲反問，「不然是我要負責？」

柯文哲說，其實2018年高雄選成這個樣子，他覺得還是要有人負責，如果都沒有人負責，這是賞罰不分明，「這是我的看法」。也許她沒有辦法擺脫，她沒有陳菊根本沒辦法贏賴清德，「好吧，要這樣講」，但政治上還是賞罰分明，有是非對錯，高雄輸成這樣，沒有人要負責，哪有這樣的。

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