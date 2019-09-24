發言又惹議 柯諷菊︰大號的吳音寧

2019-09-24

私菸案報告 陳菊缺席立院委員會

〔記者沈佩瑤、蔡思培、陳冠備、邱燕玲、黃捷、蕭玗欣、楊淳卉／綜合報導〕立法院財政委員會昨邀相關首長報告國安私菸案，總統府秘書長陳菊缺席，台北市長柯文哲被問及此事，竟脫口稱「陳菊是大號的吳音寧」。柯事後辯稱「大號」是指陳菊「大咖」，「總統府秘書長比北農總經理大很多」，非指陳菊的身材。

柯辯稱︰大號是指職位比較大

柯文哲日前才因批評陳菊是「比較肥的韓國瑜」惹議，當時柯還硬拗「對他來說胖、瘦是形容詞」，不肯道歉，柯昨早受訪被問及怎麼看陳菊缺席私菸案報告？柯表示，依法行政，「需不需要備詢，就看yes or no」，最後竟丟下一句「不然她就變成大號的吳音寧」便快步離去，留下現場媒體一片譁然。

柯下午及晚上出席活動遇媒體追問此事，他解釋「大號是指職位比較大，而非指身材」、「是大咖」、「總統府秘書長比北農總經理大很多」。

吳音寧︰別再拿女性身材作文章

對於柯的發言，前北農總經理吳音寧昨受訪表示，柯市長曾表示，性平教育要好好再學習，卻一再用女性身材作文章，希望柯市長應從心底尊重女性，屢用女性身材做比喻、攻擊，這真的不需要。她也強調，當時柯市長就曾對媒體講過，她依法可以不用去備詢，所以沒有yes or no的問題。

行政院長蘇貞昌昨在行政院受訪時，批評柯文哲「大號的吳音寧」的說法「荒謬」、「很不適當」。

台北地檢署偵辦私菸案，繼上月廿三日首波偵結，起訴總統府侍衛室吳宗憲、張恒嘉及華航前副總邱彰信等十三人，昨傳喚訂菸的國安局少將林國欽、「特勤郭雪芙」張嘉玲等廿四人，訊後全數請回，檢方預計於近日第二波偵結。

另外，立法院財政委員會昨也針對國安私菸案相關調查處分進行質詢，總統府秘書長陳菊昨未出現，由副秘書長施克和等人列席備詢，國民黨立委譴責「作賊心虛」；總統府回應，循憲政慣例處理。

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