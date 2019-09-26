世新大學「撐香港」海報遭撕毀 學生會說話了

2019-09-26 21:42

〔即時新聞／綜合報導〕香港「反送中」延燒，在台學生在校園多處發起撐香港、反送中等連儂牆張貼活動，沒想到來台就讀的中國學生竟因為反感做出對香港學生暴力相向、撕毀連儂牆等行徑，日前再傳世新大學「撐香港」海報遭人惡意撕毀，還做出戲謔嘲笑的舉動，對此世新大學學生自治會也發出聲明。

近日在義守大學、東吳大學、文化大學暴力事件頻傳，除了中國學生竟因為反感做出對香港學生暴力相向，還出現撕毀連儂牆等無理行徑，日前世新大學學生參與聲援香港活動，並在性別所外張貼支持香港反送中海報，沒想到竟遭人當場撕毀海報，還一邊戲謔丟入垃圾桶，行徑相當誇張。

對此世新大學學生自治會先在臉書上提醒大家「網路上謹慎發言，理性溝通，以防後續更多衝突」，隨後發出聲明，表示對學生撕毀海報、寫上挑釁字眼的行為感到相當失望，並做出嚴厲抨擊，將與相關當事人聯繫並和校方討論後續事宜。

世新大學學生自治會強調學風開放，學生應有自由表達言論的權利，因此必須尊重少數人的聲音並包容多數聲量；學生會表示強力支持學生在公共議題發表意見、立場，並給予尊重，因此要譴責惡意破壞、情緒性言論，甚或是暴力行為。

世新大學學生會聲明完畢後，世新大學校方仍未做出回應。

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