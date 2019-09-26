保障港生反送中言論自由 教育部成立應變小組

2019-09-26 20:03

〔記者林曉雲／台北報導〕針對部分大學傳出中國學生與香港學生衝突事件，為保障香港學生表達反送中的言論自由權，教育部長繼昨天在部務會議中明確宣示，教育部及大學將全力保障學生表達意見的自由與權利，並呼籲學生相互尊重，言語或行動暴力絕對不能被容忍接受，教育部也成立應變小組，積極處理突發狀況，今天再正式行文大學，要求大學須積極落實學生表達意見相關維護措施，以保障學生權益。

教育部高教司長朱俊彰表示，教育部為因應香港情勢，已由政務次長召集國際司、高教司、技職司、學務司成立應變小組，掌握學生在香港遭遇特殊情形及在台就學生活突發狀況，積極處理。

而依大學法第32條規定，教育部已要求學校須明定學生獎懲規定，建立學生行為規範，朱俊彰司長強調，如果發生學生合宜表達意見卻被騷擾或惡意相向，學校應即積極介入輔導；涉及違反校規之行為，須儘速秉公處理，不能有任何偏袒或差別待遇，且應尊重學生報警、提告權益並提供法律諮詢與協助。

對於學校發生衝突事件，朱俊彰表示，學校應立即加強教育不同群體間互動理解、彼此尊重等觀念，以及強化校園環境安全之巡察，確保學生在校園中安心就學，並將後續學校如何加強教育溝通、校園巡查、介入輔導等措施通報教育部。

此外，教育部要求學校須有專責單位，就衝突事件經過、處理情形、獎懲議處、改善措施進行積極作為，並持續追蹤確認對相關當事學生的輔導及之後因應措施是否完善，如果校方未積極作為，教育部會介入要求限期改善，並依法議處學校。

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