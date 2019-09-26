「撐港、反極權」港生全副武裝西門町合唱 宣傳929台港大遊行

2019-09-26 18:53

〔記者林曉雲／台北報導〕即使今天晚上西門町飄著細雨，20多名香港學生齊聚在西門町廣場舉牌「撐港、反極權」，活動負責人Kappa表示，人在台灣，也要以行動撐香港，距離革命成功還很遠，五大訴求缺一不可，也很感謝總統蔡英文關注香港學生，呼籲所有台灣人在9月29日站出來參加台港大遊行，和香港及全世界一起撐香港。

台灣公民陣線、香港邊城青年、台灣學生聯合會、台灣青年民主協會共同發起「929台港大遊行－撐港反極權」活動。活動團體今晚於西門町廣場，以「full gear」，即全副武裝著面罩、眼罩、頭盔之形式，舉牌宣傳929台港大遊行和呼口號「光復香港、時代革命」，每半小時齊唱《願榮光歸香港》，盼引起台灣人的注意。

「full gear」活動負責人Kappa表示，香港反送中已100天，雖然香港特首林鄭月娥撤回反送中條例，但有同伴死亡，距離「光復香港、革命成功」還很遠，他們是一群在台灣求學或工作的香港人，不能在香港反送中，只能在台灣表達撐香港的心意，但也很慶幸自己在台灣，台灣擁有民主、法治及言論自由，有愈來愈多香港學生在學校表達反送中、撐香港，雖有中生阻撓，但他們都會繼續撐香港、反極權。

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