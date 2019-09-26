929撐港遊行記者會 未見國親立委

2019-09-26

〔記者彭琬馨、鍾麗華／台北報導〕由多個民團與香港邊城青年共同發起的「九二九撐港反極權」遊行活動，昨邀請跨黨派立委共同在立法院召開記者會，呼籲台灣社會在香港面臨中共政權壓迫的危急存亡之秋，應現身力挺。除國、親兩黨立委未出席外，民進黨立委蘇巧慧、鄭運鵬，無黨籍立委林昶佐與多位立委參選人都出席與會，時代力量則僅派秘書長吳佩芸代表出席。

九月廿九日的大遊行，適逢中共建政七十週年國慶大規模閱兵前夕，集會遊行也將串聯全球，向北京和港府施壓，目前至少已有十國民眾響應。據了解，民進黨中央廿四日已對台北、新北黨部發出鼓勵動員公文，黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉、副秘書長林飛帆等人也將參與。

時力僅派秘書長出席

發起團體代表今也將拜會民進黨與時代力量黨中央，說明活動訴求。林昶佐說，在國際社會支持聲援香港的時刻，台灣絕對不能缺席，這不只是因為台灣與香港同樣站在對抗威權中國的第一線，也是因為香港是台灣的老朋友，在老朋友需要幫忙的此刻，「你的選擇就證明你跟誰站在一起」，他並呼籲國民黨立委，要證明自己不是中國代言人，「最清楚的方式就是回應老朋友的呼喚」。

蘇巧慧說，四十年前台灣經歷美麗島事件，民主前輩用血淚打開民主大門，四十年後，台灣人此刻能站出來給香港溫暖，證明只要相信的價值是正確的，永遠都會有朋友。民進黨立委參選人賴品妤說，作為對抗中共的第一線，香港與台灣才是一家親；台灣人也應該對此更加警惕，全台灣所有政治人物都應該站出來表態。

對此，中國國台辦發言人馬曉光昨在例行記者會聲稱，「民進黨當局和『台獨』勢力為了撈取私利，無視香港和台灣民眾的福祉，煽風點火，推波助瀾，禍港、亂港之心昭然若揭。」

對此，陸委會表示，我們是民主自由的國家，對於各項依法辦理的集會遊行，予以尊重。在民主國家，集會遊行、表達意見是極其自然平常，專制獨裁的中共或許很難體會，才會猶如驚弓之鳥。

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