144萬張花博卡沒發出去 中市府研議轉型再利用

2019-09-26 21:09

〔記者張菁雅／台中報導〕台中花博已閉幕5個月，台中市政府發行的花博卡仍有144萬張沒發出去。台中市議員今日追問市府打算如何處理，市長盧秀燕表示，「正積極收拾善後」，將在保護個資及不浪費公帑原則下研議利用方式。交通局長葉昭甫也說，尚未使用的花博卡未來將研議用於敬老愛心卡、學生證或捷運通勤等相關用途。

台中市議會今日審議去年度總決算審核報告，台中市審計處在審核報告中建議推動花博卡與市民卡整合，並研議台中市民使用花博卡搭乘公車享有免費優惠的可行性。

民進黨議員李天生、何敏誠、曾朝榮、陳淑華、賴佳微均支持花博卡轉為市民卡，做為市民享刷卡搭公車優惠的依據，否則現在外縣市民眾也享10公里免費優惠，不但不公平，造成免費公車預算年年增加。

國民黨議員張瀞分、陳政顯、李中則指出，花博卡發放過程「亂七八糟」，許多市民不願提供個資，所以不申請花博卡，審計處的建議根本是不了解狀況。

盧秀燕表示，市府在保護個資及不浪費公帑原則下，正積極研議利用方式，民眾當初如已登記未領取，現在仍想領取，市府將個別處理。

葉昭甫則說，花博卡已於4月22日停止受理申請，所有未發出的空白卡皆集中保管封存，前市府原規劃轉型為市民卡，但隨著行動支付時代來臨，取代實體票卡使用，目前市府正研議轉為敬老愛心卡、識別證、學生證、借書證、台中捷運通勤票或門禁通行管理等用途，正在集思廣益，各界如有具公益性質的活化建議，歡迎提供市府參考。

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