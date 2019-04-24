花博卡剩144萬餘張怪誰？ 藍營議員、前發言人互批

2019-04-24 13:52

〔記者張菁雅／台中報導〕台中花博今日閉幕，國民黨台中市議員黃馨慧、黃建豪、黃仁、賴義鍠、楊正中召開記者會表示，前朝以「免費欣賞一次」為由，花費1.2億元製作300萬張花博卡，截至花博閉幕仍剩餘144萬餘張，希望市府未來應警惕預算必須花在刀口上，以免浪費納稅人血汗辛苦錢，台中花博前發言人陳文信表示，新市府取消花博卡功能，執政黨市議員卻指控花博卡發不完，恐是「倒果為因」。

國民黨議員要求市府將剩餘的花博卡搬進議事廳，並召開記者會。民進黨團總召李天生出面制止，並指出，依照議會規定，議事廳內不能開記者會。國民黨議員只得讓議會人員將多達700箱的花博卡一箱一箱搬出去。

黃馨慧表示，2年前，交通局以免費欣賞花博一次為由，製作300萬張花博卡片，並祭出各種優惠為誘因，吸引民眾提供個資申請卡片，但花博卡申請數量截至今日閉幕，仍剩餘144萬5313張，1張悠遊卡厚度是0.76公釐，144萬張花博卡等於109萬公釐，堆疊起來的高度大約就是2棟台北101大樓。

黃馨慧說，下個月就是報稅季，為避免日後政府濫用行政權，建議將剩餘的花博卡，在市府定點公展1個月，同時舉辦投票，針對如何處理剩餘花博卡徵求民眾意見。

賴義鍠、楊正中、黃建豪、黃仁指出，花博卡成本40元，每張卡片儲值1元，剩餘花博卡價值近6000萬元，這些都是民脂民膏，卡片不能丟、不能燒，到底該怎麼辦？此事也凸顯「錯誤的政策比貪污更可怕」。

對此，台中花博前發言人陳文信表示，原花博卡的優惠是花博票務系統的回饋，希望每位市民免費獲得一張悠遊卡並享多重優惠，花博結束後將轉為市民卡使用，較諸其他縣市民眾申辦的縣市民卡，台中花博卡的優惠及申辦率都更高。

陳文信指出，新市府取消花博卡功能，執政黨市議員卻指控花博卡發不完，恐是「倒果為因」。花博一路走來經歷許多風雨，選擇澄清是不希望花博落幕後仍持續因假消息蒙塵，過去的選戰工具盼隨選舉結束而停止。

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