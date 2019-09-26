中共介入2020選舉 陸委會：慎防網路攻擊、操弄輿論

2019-09-26 22:02

〔記者鍾麗華／台北報導〕國安會示警，中國無所不用其極介入台灣2020選舉，對於如何防範中共介入台灣選舉？陸委會副主委陳明祺今天在例行記者會表示，政府除完善國家安全防護網外，更要防止對岸透過網路攻擊、散布假訊息，以及用其他方式影響媒體、操弄輿論。

陳明祺指出，中共過去在台灣重要選舉前，都會對台軍演、嚴詞批評，統戰分化，企圖干擾影響選情，中共介選顯示出專制政府利用民主社會的開放性，擾亂民主體制正常運作，達成圖謀。特別在「習五條」後，北京加大對台促統攻勢，近期更緊縮兩岸旅遊、文化等交流，升高政經施壓，也奪取台灣邦交國，並將責任歸咎於我政府，清楚暴露中共介入台灣選舉的意圖。

陳明祺強調，為防範中共對台滲透和干預選舉，確保人民行使選舉權不會受到中共的干預，自由、民主的生活方式不被改變，總統蔡英文已指示因應以及反制「一國兩制台灣方案」指導綱領等工作，加速完備反滲透、反統戰的機制。

陳明祺說，國安會召開跨部會會議，除完善國家安全防護網的各項法制作為外，更要防止中共透過網路攻擊、散佈假訊息，以及用其他方式影響媒體，操弄輿論。政府也會持續用多元宣傳管道揭露中共介選行為，降低可能影響，相信台灣民主機制運作成熟，台灣人民可以做出正確決定。

至於國安會報告中提到，中國可能片面宣布中止兩岸經濟合作架構協議（ECFA），對此，陳明祺指出，目前ECFA執行尚屬平順；但陸方近期對台施壓力道日增，針對未來可能的經貿施壓作為，需要預為防範。陸委會已會同中央銀行與金管會密切關注，並因應對策適時採取應對措施。

中共總書記習近平將在慶祝建政70週年典禮發表重要談話，當中也會有涉台部分，陳明祺認為，中共領導人在建政慶祝活動發表的談話，有既定原則與規律，對於大陸內外部發展各方面必然都會有所關注。中共對台政策有既定方針，涉台談話內容應會重申中共對台既定立場。陸委會對此有所研議、評估，但很明確的是，台灣人民絕對不會接受「一國兩制」的政治主張。

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