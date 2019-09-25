中國升高對台威脅 國安會提五大因應對策

2019-09-25 21:56

〔記者李欣芳／台北報導〕總統府為避免受中國當局及有心人士的影響及誤導，今晚罕見地公布國安會所提長達9頁的「中國升高對台威脅與介選之綜合研析」摘要報告，提出政府的5大因應對策，包括堅定捍衛主權和民主；推動多元外交關係；堅實國防力量捍衛國土及主權；加強反滲透及防制假訊息，確保國家安全；同等力道激勵措施對抗中國經濟施壓。

這份報告指出，首先，有關堅定捍衛主權和民主。面對來自中國與日俱增的威脅及強力介入台灣選舉，蔡總統多次強調，我們須堅定捍衛主權和民主，堅守中華民國台灣的主權底線，讓2300萬台灣人民保有民主自由生活方式以及對未來的自主選項；我們堅決反對「一國兩制」，也拒絕任何迫使台灣走向被統一的過渡性安排。

其次，推動多元外交關係。堅守「維持台海和平穩定現狀」的國際共識，並聯合印太區域友我國家，確保台海現狀不被改變。繼續善用國際友我氛圍，並加強結合國際友我力量，特別是全力鞏固現有的邦交關係，強化和美、日、歐等理念相近國家的關係，反制中國消滅中華民國主權行徑，全力捍衛國家主權。

第3，堅實國防力量捍衛國土及主權。秉持「防衛固守、重層嚇阻」的軍事戰略指導，持續穩定增加國防預算，全面提升國軍戰力，以維護國土主權、捍衛自由民主，確保區域和平與台海穩定。 從中長程觀點，國軍也持續強化本身戰力及和盟友的軍事合作，以有效反制萬一出現的共軍冒進行動。

第4，加強反滲透及防制假訊息，確保國家安全。完善國家安全防護網的各項法制作業，加強防制中國對台灣社會的滲透、分化及統戰。加強反認知作戰，防止對岸透過網路攻擊、散布假訊息及用各種方式影響部分媒體，操弄我輿論，干擾國內選舉。

第5，同等力道激勵措施對抗中國經濟施壓。針對中國持續緊縮經貿交流及施壓，政府應協助、保護可能受到傷害的產業和人民。因此，相關機關須全面掌握及盤點受對岸限縮措施影響的項目及規模，並據以釐定對受衝擊產業的協助或補償措施。

報告表示，同時，要加強文宣力道，透過各種傳播方式，反制中國經濟施壓及在心理面的恐嚇，並以香港經驗尤其是中國對「反送中」採取的經濟施壓，印證當前北京當局正以類似手段對付台灣人民，並全力推動及凸顯「強化內需、提升就業薪資及人民生活品質的新經濟模式」，促進經濟成長活力，增強國人對台灣經濟未來發展的信心。

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