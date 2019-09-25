國安會：中國介入選舉 年底前恐再斷台1至2邦交國

2019-09-25 19:34

〔記者楊淳卉／台北報導〕國安會23日召開「因應兩岸關係新情勢專案小組」，提出「中國升高對台威脅與介選之綜合研析」專案報告。國安會研判指出，中國升高對台威脅及介入2020選舉，北京方面可能加大力道繼續斷我邦交國，年底前可能再斷我一到兩個邦交國。此外，為威脅終止ECFA，不排除特定狀況下對台極限施壓，包括明訂統一時間表等。

威脅終止ECFA 中不排除極限施壓

針對中國升高對台灣威脅的可能動向，報告指出四個面向，包括霸凌式的外交打壓、窒息性的經濟施壓、激化對立的政治操作、恫嚇式的軍事威懾政府因應對策。

報告指出，年底前可能再斷台灣1至2個邦交國，並強力反制美國、日本、歐盟等友好國家對台灣的各種形式聲援，在「國際民航組織」（ICAO）等打壓支持台灣的國際行動。

報告指出，北京一直認為經濟利益是影響台灣選舉及政治走向的最有效手段，在接近選舉的敏感時刻，嚴格限縮各種兩岸經貿往來，目標在其鎖定的經濟部門造成窒息性效果，從而影響經濟選民的投票傾向。

報告指出，中國未來可能進一步限縮陸客、陸生、陸資來台；擴大縮減兩岸航班；暫停兩岸貨幣清算及限縮金融往來；要求代表性台商及重量級企業人士政治表態；威脅終止海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）。

對岸升高政治操作 恐含明訂統一時間表

報告指出，中國為激化對立的政治操作，可能升高各種政治操作，包括拉白打綠，支持第三勢力分散民進黨票源，切斷綠營金脈，以及製造可能撼動人心及選情的危安事件等。

國安會也研判，在特殊狀況下的極限作為，包括明訂統一時間表及「一國兩制台灣方案」、訂定對台法律（「反分裂國家法實施細則」、「國家統一法」）。

軍事方面，國安會研析，中共可能逐步升高的行動，包括藉十一大閱兵及北京香山論壇（10月底）擴大對台威嚇；持續實施對台針對性演訓；中共海軍作戰艦船刻意駛進我鄰接區海域；台灣周邊海域劃設演習禁航區。

台美升溫、北京危機感 觸動敏感神經

對中國升高對台威脅及介入2020選舉，報告指出有三項原因，包括北京對台灣情勢的高度危機感、台美關係升溫觸動中國敏感神經、中國內部情勢促使北京升高對台壓力。

報告也直指，中國施壓台灣的首要目標，就是要從台灣內部來改變兩岸關係的結構，施壓及影響台灣人民，進而拉抬、培植願意扈從甚至附庸於北京的政治勢力，將我政府致力維繫的兩岸「對等關係」轉變成「主從關係」。臺美關係升溫讓中國高度焦慮方面，近月美政府陸續批准售予我國M1A2坦克及F16V戰機等軍售，更刺激中國敏感神經。

我政府因應對策 報告提出五點方向

至於政府因應對策，報告指出五點方向，會堅定捍衛主權和民主、推動多元外交關係、堅實國防力量捍衛國土及主權、加強反滲透及防制假訊息，確保國家安全、同等力道激勵措施對抗中國經濟施壓。

「因應兩岸關係新情勢專案小組」23日由國安會秘書長李大維主持。與會人員包括外交部長吳釗燮、陸委會主委陳明通、國防部副部長張哲平、國安局副局長柯承亨、國安會諮詢委員傅棟成、副秘書長蔡明彥等。

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