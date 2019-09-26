落實人權保障 張博雅：監院處理書狀八成與人權相關

2019-09-26 11:55

〔記者謝君臨／台北報導〕適逢監察院加入國際監察組織（IOI）第25年，今年監院再度在台灣舉辦第31屆APOR年會暨人權工作國際研討會。監察院長張博雅於開幕典禮表示，監院行使職權對公部門調查時，同時落實人權保障，處理的人民書狀約有八成與人權相關，調查報告約有五成以上與人權相關，足見監院與人權之間的緊密連結。

監察院表示，本次年會主要針對三大主題進行討論，分別是「國際監察組織的實踐與近期發展」、「監察使對經濟及社會弱勢者之人權保障」及「監察使的多元職權」，邀請國際監察組織秘書長Werner Amon等12國30多位區域各國會員代表及專家學者，於國際研討會上發表各國監察工作成果及人權保障經驗。

張博雅指出，1960年代以來，監察機構如雨後春筍般蓬勃發展，現今隨著時代變遷，監察使除原有的行政監督及反貪腐職責外，更擔負許多新的職責，如人權保障、反酷刑、領導守則、資訊公開、吹哨者保護等，其中，更以成為普世價值的人權保障特別顯得重要。

張博雅表示，為加強與各國監察機構的交流合作，監院於1994年8月以「中華民國監察院」名義加入國際監察組織，成為正式會員。監院曾於2011年在台北舉辦IOI第26屆APOR年會，宣揚我國監察制度及人權保障功能，強化區域合作，今年再度舉辦，藉由案例分享及交流討論，了解各國發展新情勢。

監院今於台北喜來登飯店舉辦國際研討會，由張博雅主持開幕典禮，現場冠蓋雲集，包括國際監察組織秘書長Werner Amon、伊比利美洲監察使聯盟秘書長Carmen Comas-Mata Mira、APOR區域理事長Peter Boshier、瑞典國會首席監察使Elisabeth Rynning等12國30多位嘉賓應邀來台，共襄盛舉。

監院指出，本次第二度主辦APOR年會，對於促進各國瞭解我國監察制度及成效，提升我國際能見度，以及助益國內外監察機構的國際交流等方面，均深具意義。另於國際研討會後，安排文化參訪活動，讓各國與會貴賓感受台灣之美。

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