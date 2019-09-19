數位迷彩服換裝喊卡需賠款 監院糾正國防部

2019-09-19 19:36

〔記者鍾麗華／台北報導〕國防部自2006年起，委託民間廠商製作「抗近紅外線迷彩野戰服」，卻又改為「數位迷彩野戰服」，最後暫緩製作，造成廠商損失，不僅國軍拿不到迷彩服，經法院判決國防部還需賠償5700萬元，監察院今天通過監委楊芳玲、蔡崇義、楊芳婉提出的調查報告並糾正國防部。

調查報告指出，國防部橫向聯繫嚴重不足，在尚未核定數位迷彩野戰服籌補暨換裝計畫，即委託民間經營契約書訂購品項中的「抗近紅外線迷彩野戰服」，改以「數位迷彩野戰服」替代，因國防部暫緩辦理換裝計畫，導致契約期間無法重新採購「抗近紅外線迷彩服」，產生供給不足的情事，戕害國軍服裝籌補制度，並造成廠商虧損，須補償廠商損失的「三輸」狀況。

調查也發現，第一期執行計畫因國防部聯勤司令部人員在審標時，未及時察覺投標文件企劃書內容，不符招標文件評選須知規定，且採購局於辦理行政訴訟過程，已知廠商企劃書內容未符規定，卻也沒有實質審查並適法處置，一再推諉因應，延宕追繳5000萬元押標金作業5年餘，以致逾請求權時效，未能依法追繳。

監察院指出，第二期又因委製金額偏低，遭法院判補償合約廠商5700餘萬元，國防部內部作業失當，損及機關權益。監委要求國防部應確實檢討，以避免因執行疏漏，傷及立意良善政策。

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