「台電匪諜案」7人枉死、國賠近億 監院糾正國防部

2019-08-22 17:07

〔記者謝君臨／台北報導〕監察委員高鳳仙、楊美鈴調查白色恐怖「台電匪諜案」，認定本案有3大違失，包括縱放共黨領導人及幹部；對25名被告不當審判，其中7人因保安司令部不當審判，被誤用法條判處死刑，致國家支付近1億元補償金；另違法銷燬偵審卷宗及未依法保存銷燬清冊。監察院今天通過兩名監委所提出的調查報告，糾正國防部。

全案源於鹿窟事件領導人陳本江、陳通和及重要幹部林素月、林三合、陳銀、張棟柱，在國防部保密局破獲鹿窟基地前，即消聲匿跡前往南部，續邀集民眾提供資金、加入叛亂組織等，而後6人自首，卻波及曾維成等商、農、工、公務員等25人遭判刑，其中台電員工計11人，史稱「台電匪諜案」。

監委調查，本案共有3大缺失；首先是未偵辦共黨領導人及幹部，國防部保密局依據陳本江等人供述，於44年3月31日將曾維成等25人解請台灣省保安司令部依法審辦，但陳本江等人因自首及供出共犯、幫助者或參加組織者，竟均未依法移送偵查，作成起訴或不起訴處分，任其逍遙法外，核有違失。

其次，監委調查發現，曾維成等25人的初審、複審有4大違失，包括未詳查有無刑求逼供、以自白為唯一證據判刑、漠視刑求抗辯；對曾維成等7人誤用法條判處死刑；被告無法選任辯護人；初審的審判長周咸慶、審判官彭國壎，仍擔任復審的審判長及審判官，未依法迴避，於法不合。

監委指出，本案因保安司令部不當審判，致使國家對25名被告或其家屬分別依「二二八事件處理及補償條例」、「戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償條例」給予補償金共9990萬元，促進轉型正義委員會因此依促轉條例規定，將25名被告的有罪判決暨其刑的宣告均撤銷，核有重大違失。

最後，監委表示，本案7名被告被處死刑、7名被處無期徒刑或10年以上有期徒刑，依規定，應永久保存卷證，不得銷燬。不料，國防部竟違法將本案的歷審檔案卷證及銷燬清冊全數銷毀，迄今無法查出何人、於何時銷燬，致使案關當事人主張的冤屈與真相無從查明，核有嚴重違失。

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