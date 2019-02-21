獵雷艦案失敗收場 監院糾正國防部等3單位

2019-02-21 12:41

〔記者謝君臨／台北報導〕針對海軍籌建獵雷艦失敗案，監察院今通過調查報告，指國防部未審慎考量本案屬巨額採購案件，資本額偏低的廠商是否有足夠財力、人力、設備等，支撐前後長達12年的採購案，即將投標廠商的實收資本額，從不低於招標標的預算金額的10分之1，大幅降至200分之1，除糾正國防部，也糾正金管會及漁業署。

監委仉桂美、王美玉、包宗和、李月德表示，本案社會高度矚目，監院調查相當慎重，調查期間除發出36函，請各機關提供相關資料，並辦理42場次的詢問作業，詢問人次包含證人高達96人次，始釐清案情並完成調查報告，期待各相關機關深切檢討，以避免類似情況再次發生。

糾正國防部部分，監委指出，國防部及海軍在檢討放寬投標廠商資本額門檻的決策過程中，未審慎考量，即以增加商源為由，大幅降低資本額門檻，顯輕忽得標廠商資本額過低的財務風險。即便國防部並未遭受金錢損失，但導致公股銀行承受巨額貸款呆帳，且籌建獵雷艦採購案以失敗收場，強烈斲傷國防部形象。

糾正金管會部分，監委發現，金管會於2016年底，明知慶富公司的陳情是要求第一銀行放寬獵雷艦聯貸案的授信條件，非屬金管會權責範圍，但事後慶富確實藉由拜會金管會，達成放寬獵雷艦聯貸案的授信條件，以取得資金。金管會應進行檢討，以利適時提供其他政府機關執行重大案件時更適切的專業協助。

糾正漁業署部分，監委認為，漁業署辦理的興達漁港土地標租案，表面上是應漁業團體反映需求辦理，但實際上顯然是為了慶富量身訂做，不無可議，應深切檢討改進。另，漁業署明知所屬人員於2016年10月前往慶富商議相關事宜，但相關人員的差勤紀錄均刻意不揭露，該署竟均默許並核批假單，均有未當。

此外，監委另提出9點意見，其中包括國防部爾後的招標案中，應避免發生正副召集人同時缺席的情形；本案有評選委員對評選項目的評分逾配分標準；國防部與慶富簽約後至解約前，慶富相關作業進度落後，卻僅按日計罰5822元，實難達「懲罰性罰款」之意旨；工程會應檢討法令是否應修正等。

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