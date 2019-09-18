特教學校辦校外教學找無合格車輛 監院促教育部改進

2019-09-18 11:22

〔記者謝君臨／台北報導〕台北市立文山特殊教育學校原訂辦理校外教學，卻因找不到符合規定的遊覽車而取消；監察委員王幼玲調查發現，我國對身心障礙者，無法完全在平等的基礎上提供近用的交通工具，侵害身心障礙者的教學活動參與、就學選擇，及接受福利服務的權利，監察院促請教育部、衛生福利部、交通部確實檢討改進。

王幼玲表示，目前只有特殊教育學校或集中式的特教班，有提供交通車接送行動不便的學生，就讀一般學校資源班的障礙者學生，則要家長自行安排，衍生身心障礙學生需跟就醫者搶用復康巴士、跨區不接送、讓交通考量優先於升學意願等受教權遭侵害的問題。

另，有些障礙者在學校畢業後進入日間照顧機構，據統計，全國日間照顧機構有121家，提供交通接送的機構為73家，約佔60.33%，服務人數共1559人，約占總服務人數的30%。至於323個社區式日間照顧服務據點，提供交通接送的僅83個，只佔約1.78%，服務人數只有486人，約占總服務人數的10.44%。

王幼玲認為，缺乏足夠的交通接送服務，使服務的可進性、可及性、及方便性嚴重不足，損及身心障礙者接受長照服務的權益。

調查報告另指出，目前作為交通車及校外教學的租用車輛，皆有相關設備規範及出廠車齡限制，因打造升降設備的大客車成本較高，廠商意願低，已面臨租不到合格車輛作為交通車及校外教學用車的困境，須由教育部協調交通部解決。

此外，王幼玲說，我國針對身心障礙學生或人士，或因車輛不足衍生身心障礙學生需自行登記復康巴士，致跨區接送或交通考量優先於升學意願等問題，相關單位也無協助整合資源平台，嚴重影響其平等受教權，教育部應協助各縣市政府儘速盤點，並有效整合轄內既有資源，以維護其平等就學的機會與權益。

另，王幼玲表示，教育部對學校提供身心障礙學生上下學的交通車及戶外教學租用車輛，雖已訂有相關規範，但實務上符合相關設備與車齡的車輛有限，致生實際租用困難，教育部除應督促學校定期檢視車輛設備及車齡符合規定外，應與交通部協調研議相關配套措施，以落實維護身心障礙學生交通安全與受教權益。

最後，衛福部雖已提供日間照顧機構或社區式日照相關交通費及購車費用補助，但日間照顧機構提供的交通接送措施仍有限，嚴重影響身心障礙者前往機構接受服務的權益。衛福部應督導地方政府，靈活運用既有資源，發展多元交通接送模式，以利身心障礙者獲取所需資源及服務。

監察委員王幼玲 。（資料照，記者謝君臨攝）

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