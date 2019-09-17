上節目談色法官婚外情未遂 陳志祥彈劾未過

2019-09-17 18:46

〔記者謝君臨／台北報導〕基隆地院法官陳志祥去年擔任職務法庭法官時，就前法官陳鴻斌涉嫌性騷擾女助理一案，在宣判後接受媒體採訪8次，並稱「那是一個試圖發展成婚外情沒成功的個案」，被移送監察院議處；監院進行彈劾審查會，因票數未過半，彈劾不成立；對此，提案彈劾的監察委員王美玉、方萬富表示尊重。

監委表示，陳志祥是基隆地院現任法官，先前兼任司法院職務法庭法官，也就是前法官陳鴻斌再審案的受命法官，他於去年婦女節宣判後的3月12日、13日，前後8次接受廣播或電視採訪，引發批評及各界譁然。

前台北高等行政法院法官陳鴻斌因涉性騷女助理，已被職務法庭判免職，陳志祥上節目時，稱「那是一個試圖發展成婚外情沒成功的個案」，來賓問「女助理閉上眼睛知道會被吻嗎？」，陳志祥答：「一般人都知道閉上眼睛之後，後面會有什麼動作」等語，被認為違反法官法與法官倫理規範。

監委指出，法官協會首先請求對陳志祥評鑑，接著司法院、民間司改會也請求對他評鑑，經法評會決議並建議申誡1次，移送監察院審查。

針對此案，提案監委依調查所得事證提出彈劾案，監院於9月3日進行彈劾審查會，有12位監察委員參加，投票結果6票成立、6票不成立，因未過半數彈劾不成立。對此，提出彈劾的監委王美玉、方萬富表示尊重審查會的決議。

監委表示，監院是合議制機關，每位委員都是獨立行使職權。本案是社會矚目案件，彈劾未通過；但對於案件涉及法官遲交判決、法官接受媒體訪談內容逾越判決或評議結論、職務法庭評議方式等，彈劾未通過，司法院能否作職務監督等制度問題，均攸關司法公正及民眾對司法的信賴，將在調查報告中提出說明。

彈劾案投成立票的監委有楊芳婉、蔡培村、高涌誠、江明蒼、李月德、包宗和；投不成立票的為仉桂美、楊芳玲、章仁香、劉德勳、尹祚芊、陳小紅。

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