獨居監禁14年、3年6次自殺案 監委糾正綠島監獄

2019-09-16 13:18

〔記者謝君臨／台北報導〕受刑人竟遭獨居監禁逾14年！監察委員王幼玲、高涌誠、楊芳婉今年5月突襲綠島監獄，發現該監獄對收容人長期單獨監禁並使用戒護，致使自殺情形日益嚴重，近3年至少發生6次收容人自殺事件，涉及違反酷刑公約；監委認為，法務部矯正署督導不周，提案糾正矯正署及所屬綠島監獄。

監委接獲人權團體陳情，指綠島監獄單獨監禁收容人及精神障礙者，造成他們身心傷害，違反國際人權公約。3位監委於5月6日無預警履勘綠島監獄，訪談6名收容人，發現竟有一名犯殺人罪的劉姓收容人遭獨居監禁14年14日。

監委調查，綠島監獄現收容96人，單獨監禁舍房61間，雜居舍房11間，獨居人數共37人。近5年單獨監禁情形，1月以上1年以下21人，1年以上2年以下3人，2年以上6年以下2人，14年以上1人，精神障礙者5年6個月。

另，2018年連續施用戒具超過7日以上的收容人19人，其中有長達76日者。甚至有收容人當年累計達97日、86日、66日；長時間獨居監禁兼施用戒具的收容人12位。2017年至今年有6名收容人發生自殺事件，1人自殺身亡。

監委表示，綠島監獄對收容人長期單獨監禁及施用戒具失當，並有凌虐收容人之慮，與聯合國禁止酷刑公約等規定有悖；此外，綠島監獄編制內受過4個月正規訓練的戒護管理人員長期不足，大量運用職務代理人及僅見習1星期便上崗的約僱人員，缺乏矯治工作的專業素養。

監委指出，法務部對「戒具之使用與管理」、「獨居監禁」、「違規懲罰」及「申訴救濟管道」等相關規定，僅以函發方式規範而未以法律或法規命令訂定；實務運作上，未考量單獨監禁時間過長及對精障者為單獨監禁，可能造成的身心傷害。

其中，尤以綠島監獄獨居監禁人數較高，以「沙漠寂寞」管理方式，將收容人關在1.5米寬、3米長的小牢房內至少半年，占全國12.6%，逾該監收容人數30%，更時有達57%的比率，與國際人權公約等國際規範意旨有悖。

糾正案文指出，綠島監獄有長時間施用戒具之實，雖謂以保護收容人，但仍有不當施用戒具之慮，且固定保護觀察紀錄登載未盡確實，也未見實施原因或理由等欄位，顯與國際公約等相關規定有悖。

監委表示，綠島監獄相關主管處理監獄事務未盡周延，近3年至少發生6次收容人自殺事件；部分戒護管理人員遭陳訴涉及不當管教，法務部卻長期未解決此嚴重問題，咎責難辭，均核有違失。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法