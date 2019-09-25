成功促軍士官退場機制入法 洪慈庸推感性影片

2019-09-25 14:38

〔記者張軒哲／台中報導〕立法院2018年6月已三讀通過《陸海空軍軍官士官服役條例》修正案，讓不適服軍官士官，可參考志願役士兵退場機制，用正常賠償的方式離開。立委洪慈庸在臉書上發布「傾聽勇者的聲音EP.1為國軍留一條路」影片，以吳中尉案故事來呈現，洪慈庸表示，三年多來已接獲300多件軍中陳情案，她始終相信，就算微小也是改變的契機，將持續傾聽，並為更多困頓徬徨的人，帶來「選擇」的機會。

洪慈庸指出，《陸海空軍軍官士官服役條例》修正案，讓任官滿一年的軍官士官，若真的無法留任可申請退伍，並經人事評審會三個月內審定，依循各軍職的賠償辦法「正常」退役，而不是像過去曾發生自傷、裝病、犯錯記過，留下人生污點、也影響國軍體質。

洪慈庸表示，推動退場機制，是希望無心的袍澤有管道好好離開，願意奉獻的弟兄安心留下，部隊的管理才能向前進步、體質更健康；她強調，退場機制不會帶走基層，讓離開的人好好離開，願意留下來的繼續努力，才是真正對國防有幫助。洪慈庸也特別感謝吳中尉的信任，因為有許多國軍弟兄的共同發聲，才促成這份改變，為更多困頓徬徨的人，帶來「選擇」的機會。

「我始終如此相信，也會繼續傾聽，勇者們的聲音。」洪慈庸表示，「傾聽勇者的聲音EP.1為國軍留一條路」為「陳情系列」的首波影片，她也預告，未來還會陸續推出影片，有些是等待許久的案件、有的是困難重重的問題，她將持續努力，堅信做對的事！

「傾聽勇者的聲音EP.1為國軍留一條路」影片在深夜發布，獲得許多網友熱情湧入留言：「我們台灣真得非常需要妳這樣勇於突破困難的立法委員！」、「退場機制的結果讓不適的人，有了曙光」、「感謝委員大力推動」，也有網友有感而發表示「以前看著不適任的學長撐著⋯還要被連上士官欺壓⋯真的會被搞瘋」。

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