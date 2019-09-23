洪慈庸唱「雙人枕頭」對唱者不是老公… 網笑：選票懲罰再做4年

2019-09-23 11:22

〔記者歐素美／台中報導〕台中市新藥師公會、台中市護理師公會、台中市物理治療師公會、台中市特約健保藥局協會等4大公會，聯合在潭子舉辦中秋烤肉趴相挺立委洪慈庸，很少唱歌的洪姐姐，首次公開獻唱台語歌「雙人枕頭」，對唱的卻不是丈夫卓冠廷，網友看了笑稱「一定要用選票罰慈庸再做四年」！

台中市新藥師公會、台中市護理師公會、台中市物理治療師公會、台中市特約健保藥局協會等4大公會，聯合舉辦中秋烤肉趴，力挺立委洪慈庸，洪慈庸出席時，主持人突然說「有人替點了一首歌，要來跟洪立委對唱喔」！洪慈庸在台下，驚訝地說，「「咦，怎麼沒有人通知我」，主持人說「而且是台語的」，洪慈庸就被點上台，與一位民主前輩阿伯合唱「雙人枕頭」。

唱歌影片一在臉書後援會社團PO出，網友紛紛留言肯定「台語超溜！音準完美，氣拉很長...超強！」、「很好聽」、「一定要用選票罰慈庸再做四年」！讓平常很少唱歌、首次公開獻唱的洪慈庸也親自回應，笑稱「更有信心了」。

台中市新藥師公會、台中市護理師公會、台中市物理治療師公會、台中市特約健保藥局協會等4大公會，聯合在潭子舉辦中秋烤肉趴相挺立委洪慈庸，很少唱歌的洪姐姐，首次公開獻唱台語歌「雙人枕頭」，對唱的卻不是丈夫卓冠廷，網友看了笑稱「一定要用選票罰慈庸再做四年」！

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