洪慈庸唱「雙人枕頭」對唱者不是老公… 網笑：選票懲罰再做4年
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立委洪慈庸在台中市四大醫事公會中秋烤肉趴上首次公開獻唱。（洪慈庸服務處）

立委洪慈庸在台中市四大醫事公會中秋烤肉趴上首次公開獻唱。（洪慈庸服務處）

2019-09-23 11:22

〔記者歐素美／台中報導〕台中市新藥師公會、台中市護理師公會、台中市物理治療師公會、台中市特約健保藥局協會等4大公會，聯合在潭子舉辦中秋烤肉趴相挺立委洪慈庸，很少唱歌的洪姐姐，首次公開獻唱台語歌「雙人枕頭」，對唱的卻不是丈夫卓冠廷，網友看了笑稱「一定要用選票罰慈庸再做四年」！

台中市新藥師公會、台中市護理師公會、台中市物理治療師公會、台中市特約健保藥局協會等4大公會，聯合舉辦中秋烤肉趴，力挺立委洪慈庸，洪慈庸出席時，主持人突然說「有人替點了一首歌，要來跟洪立委對唱喔」！洪慈庸在台下，驚訝地說，「「咦，怎麼沒有人通知我」，主持人說「而且是台語的」，洪慈庸就被點上台，與一位民主前輩阿伯合唱「雙人枕頭」。

唱歌影片一在臉書後援會社團PO出，網友紛紛留言肯定「台語超溜！音準完美，氣拉很長...超強！」、「很好聽」、「一定要用選票罰慈庸再做四年」！讓平常很少唱歌、首次公開獻唱的洪慈庸也親自回應，笑稱「更有信心了」。

台中市新藥師公會、台中市護理師公會、台中市物理治療師公會、台中市特約健保藥局協會等4大公會，聯合在潭子舉辦中秋烤肉趴相挺立委洪慈庸，很少唱歌的洪姐姐，首次公開獻唱台語歌「雙人枕頭」，對唱的卻不是丈夫卓冠廷，網友看了笑稱「一定要用選票罰慈庸再做四年」！

  • 立委洪慈庸在台中市四大醫事公會中秋烤肉趴上首次公開獻唱台語歌「雙人枕頭」。（洪慈庸服務處提供）

    立委洪慈庸在台中市四大醫事公會中秋烤肉趴上首次公開獻唱台語歌「雙人枕頭」。（洪慈庸服務處提供）

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