黃國昌「掃除綠衛兵誓師」宣講被嗆 台下喝倒采喊：下台、背骨

黃國昌上台致詞時，不少台下民眾比倒讚狂噓。（記者田裕華攝）

2025/02/22 18:57

〔記者何玉華／台北報導〕民眾黨主席黃國昌今天（22）下午受邀出席在艋舺公園舉辦的「護民主反威權」掃除綠衛兵誓師大會宣講，他在台上侃侃而談，管制區外則有不滿他的民眾聚集喝倒采，「下台、背骨」等聲浪不斷，還有零星民眾突破管制衝到第一線，衝著台上的黃國昌倒比大拇指，所幸萬華警方事先部署，未發生大規模衝突。

黃國昌號召、培訓的志工們號召「掃除綠衛兵」反制綠營大罷免，今天在北市萬華區辦誓師大會，黃國昌受邀宣講。他活動前受訪說，他是以公民身份參加，後續是否上升到黨的層次，要隨客觀情勢發展，屆時會循黨內民主的程序來討論。至於是否會在其他縣市招募志工，黃國昌說，志工團的朋友持續在招募，尊重他們自主行動的規劃，現階段仍先以台北市為主。

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黃國昌上台宣講，慷慨陳詞痛批民進黨剝奪台灣人的民主，揮霍納稅人的錢，台灣人用鮮血跟奮鬥爭取的民主，被民進黨灌輸成民進黨做主；還批評民進黨散播假訊息等等。雖然現場有區隔出活動區，但龍山寺前的廣場聚集了不少不滿黃國昌的民眾，多次群體大喊「下台」。

黃國昌在台上講得聲嘶力竭，民眾與其遙對不斷喝倒采「下台、下台」、「垃圾昌」、「背骨」、「不要想洗白」等，聲浪一波波，幾乎掩蓋了黃國昌透過麥克風的宣講。黃國昌不為所動，面對著台下的支持者說，尊重多元聲音的表達。

至於未來若成功罷免吳沛憶及吳思瑤，民眾黨是否會推出人選參加立委補選？黃國昌說，現在談補選太早，「護民主、反威權才是重中之重」，不要讓整個活動失焦。

民眾黨主席黃國昌出席「護民主反威權」掃除綠衛兵誓師大會，會前受訪。（記者田裕華攝）

志工阻擋舉標語抗議。（記者田裕華攝）

抗議民眾被警方驅離。（記者田裕華攝）

民眾黨主席黃國昌出席「護民主反威權」掃除綠衛兵誓師大會，上台致詞。（記者田裕華攝）

台下不少人比倒讚，喊下台。（記者田裕華攝）

民眾黨主席黃國昌出席「護民主反威權」掃除綠衛兵誓師大會。（記者田裕華攝）

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