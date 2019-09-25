929台南撐香港記者會 港人矇面出席 歌手大支很感慨

2019-09-25 12:47

〔記者蔡文居／台南報導〕香港反送中運動至今持續3個多月，全球各地將於9月29日舉辦「929全球反極權大遊行」，在台南的香港人及公民團體今天召開記者，響應發起「929抗極權！我在台南撐香港」遊行，包括台南在地的歌手謝銘祐、大支等人出席，呼籲大家929站出來一起出抗極權、撐香港，守護台灣的民主自由。

這場遊行是由台南香港關注組、台南新芽、台南社大、成大零貳社等團體共同發起，將於9月29日下午3點在台南美術館二館旁（忠義路二段）集合，並繞行台文館及孔廟一圈。

移居台南的港人Esther今天矇面出席，她表示，這場抗爭徹底揭露香港一國兩制的失敗，香港與台灣面對同一極權及一國兩制的威脅，希望台灣引以為戒。她也感謝台灣一直挺香港，希望大家929站出來，與全球民主國家一起抗極權，守護公義人權自由。

謝銘祐說，看到香港現在的樣子，「如果你還相信隔壁的鄰居未來會為你帶來美麗幸福，那你是在危害台灣下一代的未來」。猶記得六四天安門事件，當時很多歌手站出來，如今何在？

大支則表示，看到港人在台南講這些話仍要矇面，心有慽慽焉。他提醒大家「一國兩制看香港、一個中國看新疆、和平協議看西藏。」希望大家能站出來撐香港。

929當天，大支將參與活動演出，先前他發表的歌曲「高舉拳頭」，內容陳述香港抗爭現況。在地樂團「遠鄉人」、人人有功練成員「阿雞」及新生代創作歌手吳青原也將出席活動，透過音樂聲援香港。

台南新芽秘書長吳蕙如說，這遊行不只支持香港也支持台灣的未來，目前經費募集中，餘款將轉作物資支援香港運動。相關活動訊息與捐款方式，請搜尋臉書活動頁「9.29 抗極權！我在台南撐香港」。

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