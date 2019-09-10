撐港反極權 台灣29日辦大遊行串連聲援

2019-09-10 12:46

〔記者鍾麗華／台北報導〕香港眾志秘書長黃之鋒一行人上週訪台時，表示希望在10月1日中共建政70年的國慶前，台灣能舉辦大遊行支持香港。而多個民間團體已決定在9月29日下午3時到晚間9時，發起「929台港大遊行—撐港反極權」遊行。為展現台港同心對抗極權的意志，兩地將共同串連聲援活動，邀請台灣和香港人一起站出來，共同守護人權、自由、民主價值。

此次台港大遊行，由台灣青年民主協會、台灣公民陣線、香港邊城青年、台灣學生聯合會發起，並經濟民主連合、基督長老教會總會、台灣人權促進會、民間司法改革基金會、人權公約施行監督聯盟等民團主辦，活動將下午3時於立法院旁濟南路集合，並提出五點主張：（一）五大訴求，缺一不可（二）拒絕「一中和平協議」（三）港台同學，齊上齊落（四）庇護機制，刻不容緩。

主辦單位表示，香港反送中運動已持續將近3個月，原本有法治和自由的香港，在極權威脅之下，遍地催淚瓦斯和橡膠子彈殼，街頭抗爭竟成為香港青少年的日常。而香港人民高喊的「五大訴求」，港府回應消極，卻默許警察暴力。這是一場艱辛而漫長的抗爭，苦撐的香港，需要台灣的支持！此刻，香港人用肉身與極權搏鬥，正是對台灣人最大的警醒：「我們要守住台灣得來不易的民主和自由！」

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