我外交官出席聯合國活動 國民黨酸「自嗨兼愚民」

2019-09-25 12:56

〔記者林良昇／台北報導〕國際民航組織（ICAO）開議，台灣未能與會。國民黨今發出新聞稿對此表示，面對中國大陸的強勢打壓，蔡政府若是堅持與對岸的對抗路線，就必須向全民說明台灣外交困局的解決方案，甚至要民眾做好未來台灣國際空間可能持續萎縮的心理準備；不要只會以國際聲援增加、甚至外交人員出席美方主辦的聯合國活動當成「重大外交突破」來「自嗨兼愚民」。國民黨並譴責大陸當局處處杯葛台灣參加國際組織，壓縮台灣國際生存空間，呼籲大陸當局應該以兩岸人民福祉為依歸，勿升高兩岸緊張情緒。

另一方面，行政院長蘇貞昌對於我國駐紐約經濟文化辦事處處長徐儷文獲美國邀請，出席在聯合國總部舉行的「全球呼籲保護宗教自由」活動，稱這是「重大的外交突破」。國民黨強調，對照先前索羅門、吉里巴斯在一週內接連與我斷交，蔡政府無視外界究責的聲浪，此時將外交人員受邀進聯合國聆聽演說視為「重大外交突破」，令人格外悲哀，也驚訝我們的行政院長眼界如此狹隘。國民黨呼籲蔡政府別把人民當傻瓜，台灣的國際空間，不是自嗨就得以維持。

國民黨表示，馬英九政府執政8年，推動兩岸和解、活路外交，台灣國際空間大為增長，不僅能以觀察員身分獲邀出席世界衛生大會（ＷＨＡ），還以理事會主席「特邀貴賓」身份出席ICAO大會，皆為中華民國退出聯合國40多年來的首例，對台灣人民的健康、飛安等具有實質助益；反觀蔡政府上任3年多，在外交層面上有什麼拿得出的成績？

國民黨強調，此次ICAO大會，我方無法參與令人遺憾，多國發聲支持台灣加入，以及41位美國眾議院議員聯名致函聲援台灣，都讓國人銘感在心，但台灣的外交困局仍是擺在眼前的事實。因此，除了政府派出代表團到當地召開國際記者會，持續傳達參與決心之外，國人也深切期待執政者能拿出具體方案策略，真正為台灣的外交困境找出路。

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