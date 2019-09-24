台美升溫！川普聯合國演說 我駐紐約辦事處長獲邀出席

2019-09-24 07:49

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）23日在紐約聯合國總部就宗教自由發表演講，我駐紐約辦事處長徐儷文獲邀出席，顯示美方除了肯定台灣在宗教自由的努力，也在台灣被中國連奪2個邦交國後傳達對台支持。

綜合媒體報導，消息人士指出，依照往例，台灣僅能在聯合國大會期間辦理場外活動，邀請邦交國與理念相近的國家參與；由於今年台灣在宗教自由方面的努力獲肯定，我國官方代表獲邀入場參加川普主持的「全球呼籲保護宗教自由」活動。自從我國退出聯合國後，我國代表未如此公開出席在聯合國總部舉行的正式會議。

川普23日在紐約聯合國總部主持「全球呼籲保護宗教自由」（Global Call to Protect Religious Freedom）活動並發表主題演說。本次活動除了川普發表演講外，美國政府重要官員也都出席活動，包含副總統彭斯（Mike Pence）、國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）、駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）等。另外，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）也出席活動。

報導提到，聯合國直播影片拍到餐與活動的徐儷文，與川普長女、白宮顧問伊凡卡（Ivanka Trump），以及美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）在同一畫面，徐儷文坐在美國官員後二排。至於徐儷文以何身分進入會場，我駐紐約辦事處與美國國務院均尚未回應。

相關影片：

川普23日在聯合國發表演講，副總統彭斯（Mike Pence，左三）、國務卿龐皮歐（Mike Pompeo，左四）、聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres，左一）等人出席活動。（歐新社）

川普23日在紐約聯合國總部主持「全球呼籲保護宗教自由」（Global Call to Protect Religious Freedom）活動並發表主題演說。（路透）

我駐紐約辦事處長徐儷文獲邀出席川普在聯合國的演講活動。（資料照）

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