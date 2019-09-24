駐紐約代表出席川普聯合國演說 外交部：合作捍衛自由人權

2019-09-24 08:25

〔記者呂伊萱／台北報導〕我駐紐約辦事處處長徐儷文23日獲邀出席在聯合國總部舉行的「全球呼籲保護宗教自由」活動，美國總統川普在活動中發表主題演說。外交部今天表示，我國積極投入宗教自由工作，已獲得世界民主國家肯定，未來將持續與理念相近國家攜手合作，共同捍衛自由及人權價值。

外交部今天上午發布新聞稿指出，我駐紐約辦事處處長徐儷文於9月23日獲邀出席在紐約聯合國總部舉行的「全球呼籲保護宗教自由」（Global Call to Protect Religious Freedom）活動。該活動由美國副總統彭斯引言，川普總統發表主題演說，呼籲國際社會對捍衛宗教自由採取積極行動。

這是在我國退出聯合國後，我方官員罕見公開出席聯合國總部活動。聯合國直播影片中也可看見，徐儷文坐在美國官員後二排，前方不遠處即是川普長女、白宮顧問伊凡卡（Ivanka Trump）及美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）。美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）、國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）與聯合國秘書長古特雷斯（AntonioGuterres）也出席活動。

外交部今說明，我國積極投入宗教自由工作，已獲得世界民主國家肯定。美國國務院已連續兩年邀請我參加「促進宗教自由部長級會議」（Ministerial to Advance Religious Freedom），並派美國國際宗教自由無任所大使布朗貝克（Samuel Brownback）參與我國今年3月舉辦的「印太區域保衛宗教自由公民社會對話」。

我國已聘任玉山神學院院長布興・大立為首位宗教自由無任所大使，外交部今也宣示，為加強推動宗教自由的各項工作，未來將持續與理念相近國家攜手合作，共同捍衛自由及人權價值。

外交部今天也在外交部推特發送此則訊息，並表示作為自由開放的民主國家， 台灣致力於印太區域推動宗教自由。

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