凌濤爆「露鳥」性騷醜聞 國民黨：民進黨與特定媒體配合欲除之而後快

國民黨智庫副執行長凌濤被週刊涉「露鳥」性騷醜聞及對婚姻不忠。（資料照）

2025/03/04 09:51

〔記者施曉光／台北報導〕針對週刊爆料國民黨智庫副執行長凌濤涉「露鳥」性騷醜聞及對婚姻不忠，國民黨發出新聞稿稱，過去這段時間凌濤代表國民黨多次檢驗民進黨政府弊案、直指痛點，民進黨欲除之而後快，才意圖與特定媒體配合，在半年內兩度以週刊封面潑髒水、毀人名譽方式，打擊政敵，在台灣政壇內製造寒蟬效應，遂行其不義之政治目的。凌濤上午10點將召開記者會回應此事，他強調，將「正面迎擊，直球對決。」

週刊爆料，身兼國民黨智庫副執行長的桃園市議員凌濤涉性騷擾及對婚姻不忠，直指凌濤多次以社群軟體傳送自己個人私密照並開視訊露鳥，讓對方不堪其擾且感到噁心不舒服，當年凌濤妻子臨盆時候還向對方討私密照；爆料還提及不只一位政媒圈人士也遭凌濤「肢體越界」、觸摸私密部位。週刊發文稱這些行為恐涉犯性騷擾及《刑法》猥褻罪，重創凌濤從政以來形象。

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國民黨文傳會先發出新聞稿代替凌濤回應，凌濤從基隆罷免案一路檢驗，左打林右昌涉弊、海科館長陳素芬因此下台，右打總統官邸烤肉、正國會要角赴帛琉度假，再檢驗林靜儀、邱泰源，屢屢重創民進黨形象，遭重點鎖定，被持續攻擊在意料之內。

國民黨表示，民進黨近來操作大罷免，不僅配合中選會嚴審打擊青年公民團體，成立「公嬤違法課金群組」違法募款，更疑有綠營反串製造「死亡連署」，如今大罷免前哨，就當該黨甫成立「打惡罷戰隊」正以戰止戰強力回擊之際，現在再有媒體惡意放話抹黑，顯見民進黨為了罷免的骯髒手段沒有最誇張，只有更誇張，毫無下限。

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