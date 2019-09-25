川普聯合國演說邀我官員出席 國台辦跳腳大罵民進黨欺騙台灣人

2019-09-25 10:59

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國總統川普美東時間23日（台北時間24日）在聯合國總部發表演說，我駐紐約辦事處處長徐儷文受邀出席。中國國台辦發言人馬曉光今天在例行記者會上表示，「這個會議不在聯大的議程之內。民進黨當局借此作政治文章，自我吹噓，來欺騙台灣民眾。」

對於美國首次邀我官員出席，行政院長蘇貞昌昨說，這是非常重要的外交突破，象徵台美關係升溫。外交部長吳釗燮也說，這對台灣來說是非常好的消息，代表台灣自由民主、宗教自由的成就，讓世界看得到。

不過，馬曉光卻稱，「聯合國是由主權國家組成的政府間國際組織，台灣是中國的一部分，沒有資格加入。聯合國長期堅持按照一個中國原則來處理涉台問題，包括台灣方面人士進入聯合國相關場所。這一點沒有改變，也不會改變。」

至於台灣遭中國打壓，無法參與在加拿大蒙特婁召開的國際民航組織（ICAO）大會，影響飛行安全，對此，馬曉光重申，「台灣是中國的一部分。在台灣地區參與國際組織，包括國際民航組織活動問題上，我們的立場是一貫的、也是明確的，即必須按照一個中國原則來處理。相信國際民航組織和有關國家會按照一個中國原則，妥善處理好今年大會期間可能出現的涉台問題。」

馬曉光稱，「大陸方面始終重視台灣同胞在民航領域的需求，台灣方面獲得國際民航組織標準和建議措施及相關資料的管道是暢通的。台灣與世界多個城市通航也是便利的。事實證明，台航空安全及其與其他地區的航空往來，與民進黨當局是否參與國際民航大會沒有關聯。」

雖然台灣今年仍未能獲邀參與，但國際挺台聲量空前。美國、加拿大、澳洲、德國、日本、英國與法國等七大國駐台機構，相繼表態支持台灣參與，強調排除特定成員，將有損飛航安全與保障。

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