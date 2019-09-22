基隆港營區28日開放 服役70年茄比級海獅潛艦參展

2019-09-22 14:43

〔記者俞肇福／基隆報導〕深受民眾喜愛的「國防知性之旅-基隆威海營區開放」活動，將於28日（週六）於基隆港東四到東五碼頭、西三到西五碼頭舉行；包括去年成軍的派里級銘傳軍艦、海獅潛艦等艦艇開放參觀。值得一提的是，為了讓國人了解潛艦國造的重要性，服役70年、全球最老還在服役的茄比級海獅潛艦，睽違12年再度現身基隆港參展。

海軍特別在中華民國海軍臉書中，預先公開活動區分裝備靜態展示的艦艇、動態表演等活動，就是希望國人能親臨現場，感受國軍建軍備戰成果。

立委蔡適應表示，營區展示內容區分為艦艇開放參觀、地面裝備靜態展示、莒拳隊戰技表演、兩棲偵搜大隊海上操舟、臺灣培德龍獅團表演、人才招募博覽會及園遊會等項目。當日早上將由黑鷹直升機衝場，為活動拉開序幕。

蔡適應說，此次安排派里級、永靖級、錦江級軍艦、茄比級海獅潛艦、磐石軍艦、沱江軍艦及光六飛彈快艇等各型艦艇，以及機動雷達車、機動通信車、20機砲悍馬車、AAV7兩樓突擊車與S-70C反潛直升機供民眾參觀，讓國人得以近距離了解國軍現役武器裝備。

蔡適應提醒民眾，開放活動於28日上午8時至下午4時，國人須攜帶身分證件（駕照、健保卡或具照片之身分證明文件），經查驗後始可進入會場參觀；另外，由於當地周邊停車空間不足，建議民眾搭乘大眾運輸工具前往。

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