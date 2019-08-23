美海軍研究船泊基隆港 蔡英文：加深台美科研合作

2019-08-23 14:02

〔即時新聞／綜合報導〕隸屬美國海軍的科學研究船「塞利．萊德號」（Sally Ride），昨日（22）停泊在基隆港，船上懸掛著美國國旗以及我國旗幟，引發各界關注。總統蔡英文今日出席「823六十一週年中樞紀念儀式」也提及，塞利．萊德號停泊基隆港，是為台美之間的科學合作計畫；對中國譴責美對台軍售一事，她則表示，這是為確保台灣民主自由。

蔡英文今日前往金門太武山忠烈祠，出席「823六十一週年中樞紀念儀式」，有媒體問及昨日美軍研究船停泊之事，蔡英文表示「塞利．萊德號」的停泊，主要是一項與美國和台大一起合作的科學研究計畫，顯示台美在科學領域間的有著深厚的合作關係。

面對近日美國通過對台軍售66架F-16V戰機，中國國台辦昨日發言譴責台灣「寡廉鮮恥」。蔡英文認為中國失言，添購戰機是為了加強自我防衛能力，確保民主自由。蔡英文表示，希望中國可以做個「好鄰居」。

塞利．萊德號是以第一位進入太空的美國女性塞利．萊德命名，隸屬於美國海軍，排水量3043公噸，長73公尺、寬15公尺，最快速度12節，2016年7月展開研究任務，主要在太平洋進行海洋資源探勘與研究，船上配有24名科學家和20名船員。

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