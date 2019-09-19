挺進立法院！ 竹市鄭宏輝開箱文出爐

2019-09-19 23:16

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕競選秘密武器的開箱，近日已成為風潮，其中屏東縣長潘孟安與新竹市長林智堅也紛紛開箱分享縣長室裝備及動物園河馬的新家。民進黨新竹市立委參選人鄭宏輝也在臉書發文分享選戰秘密武器開箱文。

為了要加深選民印象及攫取目光，過去被視為選舉熱門的競選小物，也是此次選戰著重的焦點之一。競選團隊無不用盡心思，推出富有創意及具有質感的競選秘密武器。

鄭宏輝以「做事的人」作為選戰口號，背後的推動力是滿滿的熱情與衝勁。他說紅色代表熱情與衝勁，因此選用朝陽紅為主軸，同時也與「宏」輝的宏有諧音，推出了一系列相當有質感的競選小物。舉凡衛生紙、扇子、T-shirt、帽子、吊牌都是以紅色為基底做設計，小物質感令人眼睛為之一亮，許多民眾詢問蒐集。這些都是鄭宏輝與選民互動的秘密武器，有些目前都尚未推出，包括帆布袋、吊牌、鉛筆、菜瓜布等。

他說新竹市是個年輕幸福的城市，市民平均年齡不到40歲，競選團隊也特別設計了鄭宏輝的Ｑ版吉祥物「輝熊」，輝熊貼紙已在各活動中發放，非常受小朋友歡迎。另外，採取文青風設計的帆布袋，耐用且質感好，因此也是本次選舉主打的文宣品之一。

這次競選團隊中，鄭宏輝號召了許多熱血的年輕人一起加入「我是新竹人」的行列，他認為年輕人的活力與創意，不只在競選小物上呈現，也將一同用行動與他一起挺進立法院。

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