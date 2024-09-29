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首頁　>　政治

柯文哲大帳房李文宗被收押 吳靜怡諷「木可煉金術」

政治評論員吳靜怡發文諷刺「木可煉金術從黨庫到內庫」，並指出柯文哲在2020年3月10日主持的一場「關鍵性會議」，自此之後有許多「巧合」的金流開始重疊。圖為李文宗被收押。（記者叢昌瑾攝）

政治評論員吳靜怡發文諷刺「木可煉金術從黨庫到內庫」，並指出柯文哲在2020年3月10日主持的一場「關鍵性會議」，自此之後有許多「巧合」的金流開始重疊。圖為李文宗被收押。（記者叢昌瑾攝）

2024/09/29 10:25

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕京華城容積率弊案出現新進展，前台北市長柯文哲親信兼大帳房李文宗、威京集團鼎越開發公司前董事長朱亞虎，涉京華城弊案被檢方依涉犯違背職務收賄、行賄等罪聲押獲准。政治評論員吳靜怡（Grace Woo）在臉書發文諷刺「木可煉金術從黨庫到內庫」，並指出柯文哲在2020年3月10日主持的一場「關鍵性會議」，自此之後有許多「巧合」的金流開始重疊，且全案目前已有7名被告羈押。

吳靜怡表示，這些「巧合」的金流具有異常、繁複的特性，「難道陳佩琪ATM理財術跟京華城也有特殊性重疊關係」。吳靜怡指出，檢廉查出陳佩琪在2020年3月10日至4月14日的35天內密集用ATM存款，存了逾10次、共157萬餘元；四叉貓查出2020年3月24到26日3天內，童中白、陳俊源、黃淑雯、洪秀鳳、張志澄、陳秀桃、劉芷安等7名被告，以個人名義分別密集地各自捐滿30萬政治獻金給民眾黨。

吳靜怡質疑：「有沒有可能從2020年的具名捐款到民眾黨變成2024年的匿名捐款柯文哲競選帳戶呢？柯文哲競總於選前3個月湧入的匿名現金捐款逾9萬筆、總計將近2億元，捧著10萬鈔票捐款的有310人，特別的是9萬9999元有31人。這些異常、繁複，會不會就是化整為零的招術？」

吳靜怡指出，柯文哲的「金流鏈」持續擴大延燒，「黨部、競總、木可公關、基金會、智庫、私人帳戶」彼此之間環環相扣，這一些「巧合」和沈慶京是否有關？有沒有涉入期約賄選的可能？仍有待檢調釐清。

吳靜怡提到，柯文哲高中同學大掌櫃李文宗依違背職務收賄罪，北院裁定羈押禁見，全案已有柯文哲、李文宗、彭振聲、沈慶京、應曉薇、朱亞虎、吳順民等7名被告羈押。本週可能還有重點關係人會被約談，吳也諷刺地說：「檢調在黃國昌喊出『膠著式空轉』下，轉出了新進展。爽！」

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