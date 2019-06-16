反送中》挺香港！新竹市民進黨聲援 鄭宏輝籲守護台灣

2019-06-16 21:26

〔記者洪美秀／新竹報導〕香港民眾有103萬人上街頭抗議「反送中」，台灣民眾也熱情聲援並捍衛民主自由的價值，由民進黨新竹市立委參選人鄭宏輝發起「我在新竹，我挺香港」的活動今天下午4點在新竹市護城河旁廣場舉行，有數百名民眾響應參選，鄭宏輝強調，台灣的自由民主得來不易，除會捍衛民主自由，更反對「一國兩制」，希望用具體行動聲援香港。

新竹市立委參選人鄭宏輝日前已在臉書發起「我在新竹挺香港」的主張，並與民進黨中央黨部的反送中聲援同步行動。鄭宏輝說，我們應慎思「今日香港，希望不會是明日台灣」，台灣人更要團結為自由民主一起奮鬥。

新竹市民進黨市議員也都到場參與，很多民眾和學生自動參與及響應，一同高喊「我在新竹，我反送中」「拒絕一國兩制」、「香港加油，台灣挺你」等口號，並合唱「海闊天空」向國際為香港發聲，以行動聲援香港，現場氣氛激昂。

鄭宏輝說，《逃犯條例》修法後所影響的，是所有在港人士，換言之，只要台灣人在港轉機、過境、求學、工作，都有可能被中國主張申請為罪犯。

香港所面臨沒有自由、沒有選擇空間的處境感到痛心，讓台灣反思民主的可貴，更突顯守護台灣的民主的重要，期許在新竹市幫香港加油，讓香港得到更多國際支持。

鄭宏輝更說，一國兩制根本不可行，台灣絕對不能接受這樣的情勢發生，透過這次活動，要喚起台灣人民團結意識，讓現有的制度和生活方式能夠持續，並要全力保護台灣主權。

鄭宏輝強調，因守護民主自由是台灣人責無旁貸的任務，他已準備好2020前進立法院，要和總統蔡英文並肩作戰，捍衛台灣自由民主，給台灣人民最安定的生活，讓新竹市民有更幸福的新竹市。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法