反送中》民意震天！林鄭月娥向港人致歉 未回應下台等訴求

2019-06-16 21:04

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港廣大市民16日再度走上街頭，要求特首林鄭月娥撤回「逃犯條例」，取消針對12日包圍立法會行動的「暴動」定性，並就鎮壓示威民眾下台負責，遊行人數一再攀升，可望超越9日的103萬。港府在晚間8時29分發布聲明，林鄭月娥正式向市民致歉，承諾會以最有誠意、最謙卑的態度接受批評，加以改進，為廣大市民服務。但對於民陣提出撤回惡法、下台等訴求，港府則完全沒有回應。

民陣發動此次遊行，並向政府提出包括要求政府承諾不檢控示威者、撤回對612示威的「暴動」定性、追究開槍責任、撤回送中惡法、以及要求林鄭月娥下台等5大訴求。不過政府最新的新聞稿中，完全沒有回應民陣任何一項訴求。

港府回應16日遊行的全文如下： 過去兩個星期日，十分多市民透過遊行表達意見，政府明白市民遊行是出於對香港的關心和熱愛。 對於市民一直以平和、理性方式表達意見，行政長官清楚聽到，並認同這正是香港作為一個文明、自由、開放、多元的社會，一直展現的互相尊重、和而不同的精神。政府重視和珍惜香港這些核心價值。 考慮到社會有強烈不同的意見，政府已停止立法會大會對修訂《逃犯條例》的工作，希望藉此可讓社會盡快回復平靜和避免任何人受到傷害。政府重申並無重啟程序的時間表。 行政長官承認由於政府工作上的不足，令香港社會出現很大的矛盾和紛爭，令很多市民感到失望和痛心，行政長官為此向市民致歉，並承諾會以最有誠意、最謙卑的態度接受批評，加以改進，為廣大市民服務。

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