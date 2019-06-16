反送中》香港「黑衣」遊行現場實況（不斷更新）

2019-06-16 20:54

首次上稿 19:39

更新時間 20:54

〔即時新聞／綜合報導〕香港政府特首林鄭月娥昨（15）天宣布無限期暫緩《逃犯條例》修訂，香港「民間人權陣線」今日舉行第4次反修例遊行，譴責警方暴力對付示威者，要求特首林鄭月娥下台，呼籲市民穿黑衫上街，預估今日遊行人數可能達到144萬人。

【20:30】參與遊行的人潮眾多，徒步距離立法會1.1公里外的彎仔電腦中心已遭人潮淹沒。

【20:14】群眾以「摩西分紅海」的方式讓救護車迅速通過。政總周圍包括立法會、添美道、海傍一帶坐滿遊行人士。

【20:10】數以千計示威者圍堵特首辦公室。

【19:10】位於夏愨道的示威者開出一條路讓受困車輛駛離。

【18:54】遊行人潮已堵塞夏愨道，現場有少量港警增援。

【18:35】有遊行人士走出夏愨道，並已佔滿4條車道。現場有多輛汽車及巴士被困現場，無法離開。

【18:14】因參與人數眾多，人潮從原定路線向外漫延，灣仔至金鐘的告士打道亦開放，參與者塞滿了多條車道。

【18:05】立法會大樓外站滿了示威者，港警在現場派人盯場。

【17:48】港鐵表示，取消列車過站不停的措施，港島全線恢復所有車站上下車。部分車站月台遭人潮塞爆，港鐵將事情況實施管理措施。

【17:43】廬押道有群林鄭月娥的母校「嘉諾撒聖方濟各」書院的校友高呼「林鄭月娥下台，母校之恥」。

【17:15】隊伍陸續抵達位於金鐘立法會外的遊行目的地。

【15:47】遊行人數眾多，有市民身體不適倒地。

【16:50】灣仔駱克道開放給遊行隊伍使用。

【16:45】今鐘添美道上，貼有昨日「黃衣人」的背影照，並有輓聯「憂民報國豪風垂萬代 取義成仁正氣照千秋」，多人在此處上香及獻花。

【16:07】港鐵表示，應警方要求，港島線往柴灣方向列車不停銅鑼灣站和天后站。

【14:40】由參與人數眾多，民陣宣佈遊行提早從維園出發。

【14:18】多個地鐵站實施人流管理措施。港鐵表示因乘客較多，包括油塘、旺角、香港，以及港島綫的天后和銅鑼灣等站，實施人流管理措施。

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