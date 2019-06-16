反送中》現場直擊 616遊行人數爆多 香港人自認3原因

2019-06-16 19:23

〔記者簡惠茹／香港現場報導〕香港民陣今天下午再度發起反送中大遊行，訴求撤回條例、林鄭下台，人潮比6月9日還多！有香港人分析，雖然昨天香港特首林鄭月娥宣布暫緩逃犯條例，但是堅稱不是撤回，而且還說警察執法天公地道，讓許多香港人不滿，加上昨晚有人爬上太古廣場平台掛抗議布條最後墜樓結束生命，讓很多香港人相當痛心。

今天下午遊行開始前後，部分地鐵站就因為人潮過多過站不停，公車內也都是滿滿穿上黑衣要參加遊行的民眾，由於公車、地鐵都搭不上，許多民眾從尖沙咀搭船到灣仔再步行參加遊行，連排隊上船的人龍都已超過1公里。

由於人群實在太多，除了遊行主線以外，從主線往外的街道也都滿滿的人潮。曾經參加6月9日遊行的香港居民受訪時說，今天的人潮真的比上禮拜還多，主要原因有三個，林鄭月娥堅持不撤回只暫緩，其次，林鄭還聲稱警察用武器攻擊示威民眾是天公地道，加上昨晚有民眾因爬上太古廣場的平台掛上抗議布條摔死，都讓今天遊行的人潮比上次還多。

大家在行進隊伍中，高舉著「撤回」，「撤銷暴動罪名」、「林鄭下台」、「問責槍擊，撤回控罪」的標語，怒喊撤回、撤回，還有民眾拿著降妖伏魔的搖鈴，對著警察不斷喊「shame」。

遊行隊伍中也出現許多香港以外的外籍人士相挺，參與者更是涵蓋各年齡層，還有小女孩拿著自己畫的標語，寫著「林鄭燒鵝」下台啦的字，跟著家人一起走上街頭，參與遊行的28歲民眾說，「香港人真的太生氣了！」

相關影音

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法