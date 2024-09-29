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收押理由曝光！李文宗否認收賄 朱亞虎全認了

檢廉偵辦京華城弊案，威京集團鼎越開發公司前董事長朱亞虎（左）、柯文哲大帳房李文宗（右）28日深夜收押禁見。（資料照，記者陳逸寬攝）

檢廉偵辦京華城弊案，威京集團鼎越開發公司前董事長朱亞虎（左）、柯文哲大帳房李文宗（右）28日深夜收押禁見。（資料照，記者陳逸寬攝）

2024/09/29 09:36

〔記者陳彩玲／台北報導〕前台北市長柯文哲的親信兼大帳房李文宗、威京集團鼎越開發公司前董事長朱亞虎，涉京華城弊案被檢方依涉犯違背職務收、行賄等罪聲押獲准。台北地院裁定理由曝光，李文宗否認收賄，但另涉背信罪；朱亞虎認了行賄，但與威京集團主席沈慶京間犯意聯絡仍需釐清。

台北地院表示，李文宗經訊問後否認犯行，惟依偵查卷內相關證據資料，可認被告涉犯貪污治罪條例違背職務收賄罪、刑法背信罪，犯罪嫌疑重大，且依卷內事證，犯罪事實仍有諸多疑點尚待檢方調查釐清，不能排除仍有與被告具有利害關係之潛在共犯或證人尚未到案，有勾串共犯或證人之虞，使案情陷於晦暗不明。

至於朱亞虎遭收押禁見部分，北院指出，朱亞虎涉貪污治罪條例違背職務行賄罪，經訊問後坦承犯行，但被告大多數家人均居住於國外，且於國外置產，具潛逃國外生活的能力，另他與沈慶京等人間犯意聯絡、行為分擔等，尚有諸多疑點釐清，真相查明前，被告可能為減輕罪責，有與共犯或證人勾串、逃亡之虞。

法官審理後，認為若對李文宗、朱亞虎採其他較輕微的強制處分手段，不足以擔保本案後續偵查等相關刑事程序之順利進行，依刑事訴訟法規定，裁定2人羈押並禁止接見、通信及受授物件。

前台北市長柯文哲大帳房李文宗28日深夜裁定收押，29凌晨送往看守所。（記者叢昌瑾攝）

前台北市長柯文哲大帳房李文宗28日深夜裁定收押，29凌晨送往看守所。（記者叢昌瑾攝）

威京集團子公司鼎越前董事長、前台北市兵役局長朱亞虎28日深夜裁定收押，29日凌晨送往看守所。（記者叢昌瑾攝）

威京集團子公司鼎越前董事長、前台北市兵役局長朱亞虎28日深夜裁定收押，29日凌晨送往看守所。（記者叢昌瑾攝）

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