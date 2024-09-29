撇清！朱亞虎涉京華城案收押禁見 蔡壁如：與我無關

前民眾黨立委、台中市政顧問蔡壁如表示，京華城案與她沒有關係。（記者王善嬿翻攝）

2024/09/29 10:06

〔記者王善嬿／嘉義報導〕檢廉偵辦台北市京華城弊案，前台北市兵役局長、威京集團子公司鼎越開發前董事長朱亞虎收押禁見；前民眾黨立委、台中市政顧問蔡壁如日前被台北市議員洪健益爆料，疑與朱同涉案，她今天受訪強調，京華城案是2020年3月之後的事，洪健益無的放矢、亂潑髒水，她2019年就離開台北市政府，「與我無關」。

洪健益日前曝光疑為朱亞虎寫給曾任柯文哲市長辦公室主任的蔡壁如陳情信，又出示蔡曾寫給北市前都發局長林洲民的便簽，指蔡也涉及京華城案。

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蔡壁如今到嘉義市出席主持馬拉松鳴槍，接受媒體訪問表示，洪健益的指責是無的放矢、亂潑髒水，2017年的事距離2020年3月，檢廉偵辦的京華城案是2020年3月之後的事情，她2019年就離開台北市政府，而且京華城前期容積率會從392%到560%，是因監察院糾正所致。

她還指控，洪健益胡亂指責造成社會不穩定，聲稱她「已提告、一定會告到底」，強調這案件與她「根本沒有關係」，希望檢調盡快調查，釐清案情，還給民眾黨主席柯文哲清白。

蔡壁如（左三）今到嘉義市出席馬拉松活動，與總統府資政張博雅（左四）同台。（民眾提供）

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