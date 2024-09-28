高中生打靶計畫含大專生卻無強制力 國防部：支援教育部權責

立委協調讓大學生也可上射擊打靶課，教育部回應，明年調查大學意願。（資料照）

2024/09/28 12:16

〔記者吳哲宇／台北報導〕全國高中生射擊體驗課程內含大專生，卻因無強制力，致12萬人的打靶計畫僅有2千餘人參加。民進黨立委洪申翰並與部會協調，讓大學生可以報名參加打靶。教育部學特司科長黃惠玲昨晚說明，射擊體驗活動對象以高中職校及五年制專科學校學生為主體，但為鼓勵學生透過多元活動體認全民國防教育，教育部明年會將4年制大學納為調查對象。國防部則表示，學生實彈射擊體驗活動由教育部主責，國防部辦理支援事宜。

國防部表示，學生實彈射擊體驗活動由教育部主責，國防部每年依照「教育部全民國防教育高級中等學校暨五年制專科學校學生實彈射擊體驗活動實施計畫」，在不影響部隊訓練及戰演訓任務前提下，辦理支援事宜。

請繼續往下閱讀...

教育部學特司科長黃惠玲昨晚說明，4年制大學教育已無「射擊預習與實作」課程，射擊體驗活動對象以高中職校及五年制專科學校學生為主體，但為鼓勵學生透過多元活動體認全民國防教育，教育部明年會將4年制大學納為調查對象，如學校有意參加，將協請所在地教育局或聯絡處給予相關資源或在訓練上的協助，學校辦理相關活動所需的經費，亦可向教育部申請補助。

黃惠玲說明，依教育部「各級學校全民國防教育課程內容及實施辦法」第5條規定，高級中等學校及其相當層級之進修學校，其全民國防教育課程計有全民國防概論、防衛動員及災害防救等內容，其中防衛動員及災害防救篇章中包括射擊預習與實作的課程，教育部每學年所辦理的實彈射擊體驗活動，是屬於高中職校及專科學校5年制前3年學生在全民國防教育必修課程中的多元體驗活動。

黃惠玲說，實彈射擊活動是真槍實彈之體驗，安全至上，相關注意事項皆會透過學校的全民國防教育必修課程之「射擊預習與實作」講解授課，讓學生了解射擊技巧及環境，確保人身安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法