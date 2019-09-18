高潞．以用遭註銷立委資格 聲請停止執行被駁回

2019-09-18 20:09

〔記者溫于德／台北報導〕立委高潞．以用因助理涉嫌違反利益向經濟部申請補助，遭時代力量開除黨籍，高潞雖向台北地院提出確認黨員資格存在並聲請暫定狀態處分，但遭駁回。中選會後來又公告高潞立委遺缺將由台大教授鄭秀玲遞補，高潞不服，聲請停止執行該函文；台北高等行政法院認為於法不合，今予駁回，可抗告。

合議庭認為，該函文是中選會將高潞因喪失時力黨籍，依公務人員選罷法第第73條第2項規定喪失全國不分區立法委員資格之事，通知立法院，請立法院註銷其立委名籍，可見高潞的立委資格，並非因中選會的函文而消滅，故該函文的性質屬於觀念通知，而非行政處分，高潞聲請停止執行，自屬無據。

合議庭也說，即便高潞主張該函文因涉及其立委資格，得聲請停止執行，但高潞已因該函文向行政院提起訴願並申請停止執行，正由行政院審酌中，且高潞並未釋名有何不可必須由北高行即時處理，就其逕向北高行聲請停止系爭函文之執行，無異是為規避訴願程序，基於欠缺權利保護必要，不應准許。

至於高潞又指時力開除其黨籍，所為提案申訴、調查及處分等程序，已違背該黨黨章規定，且違反一事不二罰及比例原則等，也與該函文是否符合行政訴訟法中所定停止執行的要件無關，並非北高行所應審酌。

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