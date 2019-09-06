高潞被註銷立委資格 中選會公告鄭秀玲遞補公文

2019-09-06 12:26

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量立委高潞以用日前被綠黨爆料，助理陳恩澤違反利益迴避原則，向經濟部申請上百萬補助，被時代力量除名。中選會也在昨日（5）晚間公告第9屆不分區立法委員遞補當選人名單，確定由台大教授鄭秀玲遞補時代力量不分區立委，其任期至第9屆立法委員任期屆滿之日為止。

高潞以用上月底遭時代力量除名，隨即展開「黨外救濟」和「黨內救濟」程序，但時力黨中央表示確認除名，由台大教授鄭秀玲遞補其不分區立委資格。中選會昨日也正式公告由鄭秀玲遞補高潞不分區立委資格。

中選會公告指出，依據中華民國憲法增修條文第4條、《公職人員選舉罷免法》第73條第2項至第5項規定，公告全國不分區及僑居國外國民選出之第9屆立法委員遞補當選人名單，由時代力量的鄭秀玲遞補當選之立法委員，其任期至第9屆立法委員任期屆滿之日為止。

高潞以用在上月被爆料，國會辦公室主任陳恩澤未遵守利益迴避原則，向經濟部申請補助。時代力量黨中央在事發之後立即召開紀律委員會，認定高潞違法，表示相關行為「嚴重打擊本黨政治形象，導致黨聲譽受損，應予以除名」。

高潞以用事發後隨即展開黨內外救濟程序，分別為向黨中央提出救濟程序，以及向法院聲請暫時狀態假處分及確認黨員資格存在之訴，盼能確保不分區立委資格。但時力仲裁委員會決議維持除名決議，台北地院也駁回高潞請求。

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