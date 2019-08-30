高潞告時力盼保不分區立委 台北地院駁回

2019-08-30 09:47

〔記者溫于德／台北報導〕時代力量立委高潞．以用上月底遭綠黨爆料助理陳恩澤「狂拿經濟部400萬元補助」。時力中央紀律委員會火速做出建議將高潞除名的處分，黨中央事後將高潞除名；高潞不服，親赴法院遞狀，聲請定暫時狀態假處分及確認黨員資格存在之訴，盼保不分區立委資格。但台北地院駁回駁回高潞請求。

法院認為，高潞仍具有黨員資格，因此提告確認資格存在之訴因無確認利益，已遭判決駁回，且高潞也未提出其他證據釋明她與時力間尚存其他有爭執之法律關係，故定暫時狀態假處分原因，於法不合。

全案源於，高潞國會辦公室主任陳恩澤遭綠黨指控，分別以「台灣原住民族人文關懷協會」、「台灣創業育成產銷拓展中心協會」兩協會向經濟部申請補助，在19個申請單位中脫穎而出，兩協會分別獲得經濟部核定最高額的200萬元補助，明顯違反利益迴避相關規定。

經時力中央紀律委員會討論，認定申請補助案確有其事，已涉嫌違反「立法委員行為法」；黨中央也發出新聞稿表示，「高潞‧以用案違反社會期待，嚴重打擊本黨政治形象，導致黨聲譽受損，應予以除名。」

高潞不服處分，本月11日親赴台北地院遞狀，聲請定暫時狀態假處分以及確認黨員資格存在之訴，並發出聲明稿指出，時力針對其黨籍與不分區立委的黨紀處分，均因嚴重違背黨內規章所定程序而完全不生法律效力。

高潞分循「黨內救濟」與「司法訴訟」兩種程序請求繼續保有黨籍及不分區立委身分；但司法訴訟已遭駁回。

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