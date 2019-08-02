特急件清查時力5立委 徐永明：朝野黨團應一併調查

2019-08-02 18:26

〔記者彭琬馨／台北報導〕立法院國民黨團總召曾銘宗今天接獲爆料指稱，經濟部發函各單位，要求回報所有時力立委先前申請補助的情況，曾銘宗質疑，民進黨準備出手，大綠打小綠。時代力量總召徐永明下午與時力高雄市鳳山區立委擬參選人陳惠敏共同召開記者會說，要查時力黨團沒有問題，請經濟部將所有調查結果公布，並一視同仁也一併調查其他黨團；徐永明並說，立法院長蘇嘉全與行政院長蘇貞昌應一同出面公布結果，蘇貞昌並應向外界交代。

曾銘宗接獲爆料指出，經濟部秘書室用特急件傳真發出函文，要求經濟部所屬單位提供時代力量立委洪慈庸、徐永明、高潞．以用、黃國昌，以及退黨的立委林昶佐等5人，從2016年2月至7月底向經濟部申請補（捐）助、委辦的狀況，要求今天下午1點前回報。

徐永明在記者會上說，經濟部要求的資料是從這屆立委報到開始，行政院用公權力調查一個黨團的所有成員，這麼有針對性「行政院難道不知情嗎？」、「難道只有經濟部在做嗎？」徐永明質疑，到底是哪位長官下的命令，動用行政資源調查在野黨團，在國外可是國際醜聞。

時力高雄市鳳山區立委擬參選人陳惠敏在記者會上出示國民黨立委在任期間，以個人名義向台電申請的各種補助；陳惠敏說，她要求經濟部將所有調查結果以新聞稿的方式公布在網站上，供全民檢視。

時力立委黃國昌受訪時則說，發動國家機器調查在野黨，這種事當代民主國家沒有人會接受，呼籲行政部門應用一體標準全面清查。

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