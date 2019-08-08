高潞．以用尚未除名 時力黨團已表態挺鄭秀玲遞補不分區

2019-08-08 14:46

〔記者彭琬馨／台北報導〕時代力量立委高潞．以用上月遭爆料，國會辦公室主任疑未遵守利益迴避規範，向經濟部等部會申請高額補助計畫，時力黨中央紀律委員會火速做出建議將高潞．以用除名的處分。台大經濟系教授鄭秀玲昨則在臉書發表聲明，表態願意加入時力黨團運作、遞補不分區，時代力量黨團也轉貼鄭秀玲聲明稿表態力挺。

時代力量黨團總召徐永明今也在臉書貼文表示，感謝鄭老師承擔，雖然近期政壇政局變化甚大，但時力有信心，在「價值」、「政策」和「人才」等三方面，2020大選提出給人民的選擇；徐永明說，時力忠誠支持者顯著增加，未來不會再有一聲令下跑票回大黨的狀況，「期待政黨票破百萬，為進步價值再下一城！」

不只徐永明，時力前黨主席黃國昌早在5日就已經在臉書宣布鄭秀玲「點頭跳入火坑」，並感謝鄭秀玲願意在立法院最後一個會期與他攜手合作。

由於高潞．以用的除名程序尚未完成，雖遭黨中央以停權處分，但目前還有黨籍，仍是時力不分區立委。黨團做法引起部分黨員質疑，未遵守程序正義原則，在尚未召開黨代表大會前，就已經先行遞補不分區立委。

時力紀律委員會日前以「損害黨之聲譽情節重大」及「致黨之聲譽受損」為由，決議將高潞即日起停權，並建請黨代表大會予以除名。

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