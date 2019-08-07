民進黨、時力 立委佈局達共識 對方已提名選區 都暫緩提名

2019-08-07

〔記者楊淳卉、彭琬馨／台北報導〕為加速泛綠陣營整合，民進黨主席卓榮泰與時代力量黨主席邱顯智昨首度會談，民進黨發言人周江杰會後轉述雙方達成的兩點共識。第一，卓榮泰支持立院民進黨團，就時力所提優先法案，將與時力黨團儘速溝通協調；第二，針對明年區域立委選舉佈局，於一方已提名、另一方未提名之選區，雙方暫緩提名。

邱顯智會後舉行記者會強調，他向卓主席表達，若要談及下階段合作，必須先確定價值立場，盼民進黨能在八月盡速召開臨時會，處理反紅媒與中共代理人相關法案，並盡快針對NCC正副主委人選補提名。

卓榮泰則對時力的要求表示認同，但相關事務將交由民進黨政策會處理，並由民進黨團與時力黨團進行溝通。邱顯智說，時力對此答覆並不滿意，若無法召開臨時會，應盡快對外說明。

民進黨北市第二波提名 今先卡

至於兩黨明年立委提名佈局問題，邱顯智說，雙方初步達成共識，未來在協商階段，對方已經提名的區域立委選區，時力與民進黨將暫不提名。

基於兩黨主席協商共識，民進黨原擬鎖定台北市第七選區提名北市議員許淑華，因時力已有被提名人陳雨凡，民進黨在此選區提名將暫緩。

據了解，民進黨中執會今原規劃進行第二波區域立委徵召提名，其中，台北市部分，包括北市第四選區提名北市議員高嘉瑜、北市第七選區提名北市議員許淑華，北市第八選區提名政壇新人、中研院學者吳乃德兒子吳怡農參選。但在兩黨主席會談後，在台北市八個區域立委選區，除了民進黨在台北市第一選區已提名立委吳思瑤、台北市第二選舉區已提名立委何志偉，在尚未提名的五個區域選區，民進黨將全數暫緩提名。

台北市部分，中執會今僅將通過甫退出時力的立委林昶佐所屬的台北市第五選區不提名案。

針對時力立委黃國昌所在新北市第十二選區，黃是否繼續參選、民進黨是否提名，以及民進黨已提名、時力也已接續提名人選之選區，包括新北市第一選區、新竹市選區、高雄市第八選區等，後續如何處理，此次會面都沒有談到。

中執會今將討論通過立委選舉相關提案，包括林昶佐所屬台北市第五選區、時力立委洪慈庸所屬台中市第三選區，以及台中市第二選區與台灣基進黨合作共推陳柏惟參選，民進黨不提名。

中執會今還將通過桃園市第五選區提名現任不分區立委、客家文學大老鍾肇政媳婦蔣絜安，及提名屏東縣政府原住民處長伍麗華參選山地原住民立委。

民進黨與時力的立委提名競合

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法