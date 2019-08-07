柯承認「都貪污」失言 續嗆蔡要檢討

2019-08-07

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲前天砲轟總統蔡英文「妳沒有貪污，可是妳身邊的每一個『都』貪污」，引發府方強烈不滿、要求道歉，蔡英文還搬出「柯語錄」回擊，指「批評別人不會讓自己變好」。柯昨早受訪坦言，用「都」這個字言過其實，是失言，但「我就是批評妳」、「國家資源不當使用也是貪腐」，最後更兩手一攤說：「我柯文哲講話就是這樣，高興不高興隨便你。」

柯稱自己做為過去都是支持小英的人，今天她把台灣帶到這地步，應該深刻檢討，要是不服氣，就去做個民調，「請問民進黨有比國民黨清廉嗎？」做了民調就會曉得，老百姓都看在眼裡。

我講話就這樣 高不高興隨便你

柯再度拿出慶富案、兆豐案，質疑案子辦到哪裡去了？慶富案辦到人都不見，還有最近一萬條香菸走私，蔡英文要能夠深刻感受到，這只是冰山一角，過去還有幾千、幾千的好幾次。

他說，不認為高雄市長韓國瑜有多厲害，他解讀「韓流」是民進黨自己製造出來的，去年選舉民進黨在高雄大敗，他要問小英，「做為總統，妳對高雄那場選舉有什麼反省？」看小英身邊的人就會覺得「哇！怎麼會是這樣？」

聽到蔡拿「柯語錄」回擊，柯昨再嗆「我今天就是批評你啊！」哪裡講得不對？他當年支持民進黨，問題是三年後的台灣怎麼會變成這樣子？他做為台北市長還是很多業務相關，他要跟小英說：「國家資源的不當使用，也是一種貪污腐敗！」

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