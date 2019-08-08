時力決開除高潞．以用 鄭秀玲遞補不分區立委

2019-08-08 20:40

〔記者彭琬馨／台北報導〕時代力量立委高潞．以用今下午召開記者會，哽咽向黨中央喊話，強調將自組調查小組、解散國會辦公室，自請調查，盼能有向黨代表大會說明的機會。時力黨中央稍早發布新聞稿強調，高潞．以用案違反社會期待，嚴重打擊本黨政治形象，導致黨聲譽受損，應予以除名；新聞稿強調，紀律委員會已在本月6日做成決議，將高潞．以用予以除名。

高潞．以用上月遭爆料，國會辦公室主任陳恩澤疑未遵守利益迴避規範，向經濟部等部會申請高額補助計畫，時力黨中央紀律委員會上月31日火速做出建議召開黨代表大會將高潞．以用除名的處分。不過，儘管黨代表大會尚未召開，時力黨團已轉貼遞補不分區立委的台大經濟系教授鄭秀玲聲明稿，包含前黨主席黃國昌、立委徐永明等人都在臉書表態支持鄭秀玲加入時力黨團的運作。

時代力量黨中央晚間發出新聞稿表示，時代力量紀律委員會對於高潞．以用案違反社會期待，已嚴重打擊本黨政治形象，並致黨之聲譽受損，應予以除名的認定，早於7/31會議時即有初步共識，後續就程序之完備進行討論，並於8/6做成決議，將高潞．以用予以除名，裁決理由書已於8/8完成，會儘速送達予高潞．以用。

時力強調，紀律委員會認為，本黨黨章與《紀律規章》既賦予本會針對申訴案件作成除名處分之權責，則紀律委員會自可本於職權作成除名處分，不再受制於舊法時期法院實務見解，因而無需由黨代表大會再行決議之必要，故紀律委員會於8/6作成直接予以除名之決議，並於今日做成除名之裁決理由書；時力說，針對高潞．以用委員解編辦公室及組成調查小組一事，時代力量予以尊重。

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