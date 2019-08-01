涉未利益迴避 高潞恐失立委資格

2019-08-01

時力紀律委員會 建請開除黨籍

〔記者彭琬馨、李雅雯／台北報導〕時代力量立委高潞．以用遭綠黨指控，國會辦公室主任陳恩澤涉利用職務之便，「狂拿經濟部四百萬元補助」，事件持續延燒。時代力量紀律委員會昨二度開會，經過長達三小時的討論後做成決議，紀律委員會認為，此案影響黨譽情節重大，高潞．以用即日起停權，並建請黨代表大會予以除名。未來若經黨代表大會通過除名，高潞將喪失不分區立委資格。

時力發言人李兆立指出，紀律委員會認為，時力黨公職應堅守政治操守與利益迴避基本原則，此為時力創黨核心價值，由於本案違背社會大眾對公開透明、利益迴避的認知，紀律委員會以「損害黨之聲譽情節重大」及「致黨之聲譽受損」為由，決議將高潞即日起停權，並建請黨代表大會予以除名，另針對本案是否違法的部分，將移送主管機關調查。

李兆立也說，高潞．以用於會中認為紀委會委員執行職務有偏頗之虞，要求全數迴避，經紀委會做成決議無庸迴避後，高潞以程序問題為由拒絕回答任何問題。

高潞．以用國會辦公室主任陳恩澤遭踢爆，分別以「台灣原住民族人文關懷協會」、「台灣創業育成產銷拓展中心協會」兩協會向經濟部申請補助，兩協會分別獲得經濟部核定最高額的二百萬元補助。

勞動部昨也證實，陳恩澤以「台灣原住民族人文關懷協會」標得勞動部標案，金額一百六十七．五萬元，申請時未主動揭露身分，恐違反去年底實施的「公職人員利益衝突迴避法」新制，勞動部已將全案函送監察院。

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