解編國會辦公室 高潞．以用哽咽：感謝時力給我擔任不分區立委

2019-08-08 17:04

〔記者彭琬馨／台北報導〕時代力量立委高潞．以用因國會辦公室主任疑未遵守利益迴避原則，遭紀律委員會建請黨代表大會除名後，今天首度露面召開記者會自清，她強調，自己擔任立委以來，從沒有一毛錢進入她的口袋；高潞並說，為給社會交代，國會辦公室即刻全面解編，她將自組調查小組，針對外界質疑案件一一調查，若有違法，將嚴懲不公。

高潞．以用今天下午在兩位律師陪同下召開記者會，這是在事件爆發、高潞遭紀律委員會做出除名處分後，首度公開露面。

高潞．以用首先強調，她「以生命證明」，上任立委以來，替原住民爭取的每一項補助，「從未落進我的口袋」，她強調，她充分授權國會辦公室同仁服務民眾，在相關案件也未對個案進行關說。高潞．以用提及時代力量時數度哽咽，她說，很感謝時代力量給她機會擔任不分區立委，只要她身為立委的一天，就會替60萬原住民族人努力。

高潞委任律師李憲同說，依照比例原則，立委對助理監督不周，頂多就是未盡到監督責任，應不至於做成開除黨籍處分，黨內的程序要走，也應該給委員答辯的機會；林憲同並直接向昨天發表願遞補聲明的台大經濟系教授鄭秀玲喊話，黨內程序還沒走完，「哪有遞補問題？」鄭教授「相煎何太急」。

高潞．以用說，黨中央至今沒有給她答辯的機會，她希望能在月底將召開的黨代表大會上有機會說明；高潞說，組成調查小組並非切割助理，也不是否定紀律委員會的調查，而是希望自清、給社會一個交代。

高潞說，現階段最重要的是要還原事情的真相，她將靜待黨代表大會做出的決議；至於她個人之後的動向，高潞說，決議後才會做規劃，目前並未有任何其他規劃。

高潞．以用上月遭爆料，國會辦公室主任陳恩澤疑未遵守利益迴避規範，向經濟部等部會申請高額補助計畫，時力黨中央紀律委員會火速做出建議召開黨代表大會將高潞．以用除名的處分。不過，儘管黨代表大會尚未召開，時力黨團已轉貼遞補不分區立委的台大經濟系教授鄭秀玲聲明稿，包含前黨主席黃國昌、立委徐永明等人都在臉書表態支持鄭秀玲加入時力黨團的運作。

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