穿著鮮明情緒激昂 韓粉陶醉在「韓國瑜」裡....

2019-09-14 15:21

〔記者張瑞楨／台中報導〕國民黨總統參選人韓國瑜，今天到台中市跑宮廟，韓粉到場的人數，雖未達人山人海，卻都情緒激昂，部分韓粉更是穿著鮮明，盤據路旁歇斯底里狂喊韓國瑜當選，「韓國瑜護衛隊」更是一臉嚴肅，在韓國瑜尚未抵達之前，就忙著演練動線，韓國瑜台中市宮廟之行，也讓韓粉士氣大振，堪稱陶醉在韓國瑜裡。

今天一大早，穿著國旗裝，拿著國旗的韓粉陸續集結各宮廟，其中，位於北區的明德宮，9點就見到韓粉陸續抵達，狹小的路旁亦有人販賣國旗等「韓粉必需品」，韓國瑜原訂10點6分抵達，韓粉從9時30分起，就開始演練喊口號，「韓國瑜護衛隊」也開始演練韓國瑜進場的安全維護，這群「護衛隊」主要以男性為主，僅有少數女性，多數是退伍軍人或警察，他們頭上戴著「陸軍官校專科班校友會」等帽子。

部分韓粉的造型顯得浮誇，他們盤據路旁猛搖旗幟，一位穿著國旗裝的女韓粉說，「我就是喜歡這種造型，自我表達是韓家軍」，明德宮內的韓粉，人數雖不多，尚未擠滿廟埕，卻也是情緒高亢，不斷演練「韓國瑜當選」、「庶民總統」，以及「你愈黑，我愈挺」等口號。

韓國瑜抵達前約5分鐘，綁滿國旗的汽車隊伍，遶行至明德宮前面，為韓國瑜抵達先行預告，遲到約15分鐘的韓國瑜，在10時20分抵達明德宮時，韓粉更是一擁而上爭相握手，「韓國瑜護衛隊」高喊「不要擠，不要推」，拉起人牆隔開一擁而上的韓粉，韓國瑜離場時，還一度跨上車子，露出上半身，以領袖之姿，接受韓粉的致意，一位握到韓國瑜之手的老翁，離去時喃喃自語「我握到了，我握到韓總統的手了」。

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